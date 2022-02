El mensaje de Chiqui Tapia tras la resolución de FIFA sobre el partido suspendido entre Argentina y Brasil

Compartir

Minutos después de que la FIFA comunicara públicamente la resolución que tomó sobre el partido suspendido por la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas entre las selecciones de Argentina y Brasil, el Presidente de la AFA, Claudio El Chiqui Tapia, decidió pronunciarse a través de su cuenta de Twitter oficial sobre el fallo.

En un comunicado oficial que compartió en su página, el ente que regula el fútbol mundial informó que se llegó a la conclusión de que el Clásico de las Américas deberá volver a jugarse y que ambas federaciones serán multadas de formas económicas y deportivas.

“Como Presidente de AFA (Asociación del Fútbol Argentino), me comprometo a hacer todos los esfuerzos necesarios, y a apelar el fallo de FIFA en referencia al partido de eliminatorias con Brasil. Nuestra prioridad es la Selección Argentina, siempre”, sentenció el máximo directivo albiceleste.

El máximo dirigente de la federación argentina aseguró que apelará el fallo que dictaminó la FIFA en el que se estableció que la AFA deberá abonar 250 mil dólares a modo de multa económica, además de acatar la suspensión por dos partidos de los jugadores argentinos Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso y Cristian Romero por no cumplir con el Protocolo de Partidos Internacionales de Regreso al Fútbol de la FIFA.

En relación a las sanciones económicas para la CBF (Confederación Brasileña de Fútbol), tendrá que pagar una 500 mil francos suizos -unos 540 mil dólares estadounidenses- “como resultado de las infracciones cometidas contra la seguridad y el orden público”.

Tras “una investigación minuciosa de los diversos elementos de hecho y en vista de la reglamentación vigente”, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha concluido que “la suspensión del encuentro respondió a diversas deficiencias en las respectivas responsabilidades y obligaciones de las partes implicadas”, remarcó en el comunicado.

El partido Brasil-Argentina correspondiente a las eliminatorias de clasificación al Mundial-2022, que fue interrumpido por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria local a los 5 minutos de juego el pasado 5 de septiembre a causa del protocolo sanitario, deberá volver a jugarse en un día y un estadio por determinar.

“Nunca se nos avisó que no podían jugar el partido, el delegado de Conmebol nos dijo que vayamos al vestuario y eso hice. Nosotros somos los damnificados, queríamos jugar el partido y los jugadores de Brasil también, el espectáculo estaba para jugarlo”, aseguró el técnico de la selección argentina Lionel Scaloni en medio de la incertidumbre de aquel día, a quien también se le sumó el propio Claudio Tapia: “No se puede hablar de mentira, hay una legislación sanitaria bajo la cual se juegan todos los encuentros de Fecha FIFA, todos los torneos como la Libertadores, la Sudamericana…Las autoridades sanitarias de cada país aprueban el protocolo vigente que se trabaja entre las diez federaciones”.

Es importante recordar que a menos de tres horas para el inicio del duelo, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) aconsejó una cuarentena obligatoria para los futbolistas del seleccionado argentino Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía, procedentes del Reino Unido, y pidió que fueran impedidos de permanecer en el país por violar las normas migratorias relacionadas con la pandemia de coronavirus. Anvisa denunció que estos jugadores mintieron en la declaración jurada que firmaron al entrar a Brasil. provenientes de Caracas, omitiendo que hacía no menos de 14 días habían estado en Inglaterra.

Tras ser autorizados por FIFA y Conmebol, los futbolistas subieron al micro y se trasladaron al estadio. Transcurrieron los himnos, comenzó el cotejo, pero cerca de los bancos se podía observar un cúmulo de gente extraño, hablando con directivos e integrantes del campo de suplentes. Fue allí que ingresó una autoridad policial, de remera negra y con una orden en el bolsillo trasero del pantalón, con la orden de llevar a aislamiento a los jugadores citados. Se interpusieron el Huevo Acuña y Otamendi, que empujaron al hombre, lo que fue el principio del fin de un escándalo que dio la vuelta al mundo.

