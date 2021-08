El mensaje de Darío Barassi, lejos de su hija: “Necesito que esta niña vuelva ya”

Compartir

Darío Barassi viajó con su mujer Luciana Gómez Centurión y con su hija Emilia, Pipi como él cariñosamente la llama, durante el fin de semana largo a San Juan a trabajar y a visitar a su familia. Sin embargo, mientras ellas continúan allí, él tuvo que regresar para cumplir con sus compromisos laborales.

“Necesito que esta niña vuelva ya. Pijama y sombrero. Reina total mi Pipi”, escribió el conductor en su cuenta de Instagram junto con una foto de la nena de dos años a quien a pesar de haber visto el lunes, ya extraña con locura.

El domingo había compartido una foto de los dos mirándose muy cariñosamente: “Enamorado de mi niña. ¿Y cómo no? !Feliz día de la niñez! Los mejores seres humanos del mundo”. Su posteo consiguió miles de “Me gusta” y cientos de comentarios que le deseaban un feliz día a la pequeña.

Apenas llegó de nuevo a su casa escribió junto con una foto de él en su provincia: “Piernas relajadas con el aire cuyano. Fui por laburo y aprovechamos con las chicas para ver amigos, familia y tierra. Siempre es lindo volver a San Juan, sea cuando sea. Más si te tratan como nos tratan cada vez que vamos. También es lindo volver a casa. Obvio estoy en el trono. El primer trono post viaje es glorioso”.

Su hija Pipi es protagonista indiscutida de sus posteos. Aunque nunca muestra su cara completa, el conductor de 100 argentinos dicen suele compartir en sus redes momentos de su vida cotidiana con ella. En su programa también suele hablar de su nena y contar las cosas que aprende cada día, a tal punto que en más de una ocasión los participantes llevaron de regalo vestidos, ositos o juguetes para ella.

Darío y su mujer se conocen desde adolescentes y están casados desde hace seis años. Sin embargo, la historia de amor tuvo varias idas y vueltas. Tenían 16 años cuando se conocieron en San Juan y él quedó “enamoradísimo desde el minuto uno”, cosa que no le pasó a ella. Consciente de que aunque el amor no fuera correspondido ella era “la mujer de su vida” se convirtió en uno de sus mejores amigos y al terminar el secundario ambos vinieron a vivir a Buenos Aires. Fuimos haciendo un vínculo, porque éramos los únicos que íbamos al teatro, veíamos de todo y nos metíamos hasta en el Colón por dos mangos. A mí me explotaba la cabeza… Todo ese camino enriquecedor lo hice con ella. Me hacía la gamba, porque a mis amigos conservas todo ese trip les importaba cero. Juntos descubrimos otra Baires. Estuve hasta las manos desde el día uno”.

Una noche fueron a un bar con pool en la calle Arenales y Barassi tomó unos cuantos clericós para animarse a decirle lo que sentía. “Nos dijimos: ‘Tengo que contarte algo’. ¡Epa! Y al mismo tiempo, en el momento en que yo suelto el ‘¡me gustás!’, ella dispara: ‘¡Volví con mi ex!’. Uff… A partir de ahí todo fue tan engorroso que se nos complicó la convivencia”.

Tiempo después se reencontraron en Mar del Plata, ella ya separada, y mientras tomaban sol, los deditos empezaron a entrecruzarse. Caminaron por la playa y se dieron un par de besos. La primera cita formal fue en un restaurante de Palermo, un 14 de febrero. “No me animaba a besarla. Entonces fuimos a su casa ‘a ver una peli…’, No tenía aire acondicionado y, pegado a un turbo, al borde de la deshidratación, le salté encima: ‘¡Vamos para adelante!’”.

El 19 de julio del 2019 la pareja selló su amor con la llegada de Emilia, la primera hija de ellos y hoy, aunque no aparece en pantalla, una de las protagonistas indiscutidas de 100 argentinos dicen.

