El mensaje de Evangelina Anderson a Antonela Roccuzzo por su llegada a París

Compartir

Linkedin Print

La esposa de Martín Demichelis y la pareja de Lionel Messi son amigas desde hace años. Mientras tanto, la mujer de Mauro Icardi intenta ser anfitriona.

“Con toda hacia una nueva aventura juntos los cinco”, escribió Antonela Roccuzzo el martes desde el avión que trasladó a la familia Messi desde Barcelona (España) hacia París (Francia), en donde vivirán por los próximos dos años luego del acuerdo del jugador con el Paris Saint Germain. La esposa del futbolista compartió el posteo junto a una selfie del matrimonio que volaba acompañado por sus tres hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Más tarde, luego de la presentación oficial de Leo con la camiseta del club francés, la rosarina volvió a expresarse en sus redes sociales. Esta vez, ya con una foto de los cinco en el campo de juego del estadio Parque de los Príncipes. “Se cierra una etapa maravillosa pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades. Todos los cambios son difíciles al principio pero juntos vamos a seguir escribiendo nuestra historia. Con vos en todas. Te amamos”, aseguró Antonela en la red social en la que acumula casi 17 millones de seguidores.

Entre los miles de comentarios que obtuvo dicha publicación, se destacó el mensaje de Evangelina Anderson, la esposa de Martín Demichelis y amiga de Antonela. “Todo lo mejor para la familia. #SiempreJuntos”, fueron las palabras de la modelo que actualmente vive en Alemania junto al ex futbolista y sus tres hijos Bastian, Lola y Emma.

El vínculo entre ellas nació hace varios años cuando sus respectivos maridos eran compañeros en la Selección Argentina. Ellas, por su parte, compartieron concentraciones, eventos sociales, mundiales y demás. Incluso, Evangelina y Martín estuvieron entre los 260 invitados que asistieron al casamiento de Antonela y Lionel, en Rosario, allá por junio de 2017.

Para ese entonces, claro, las mujeres ya habían formado una relación de amistad. Si bien nunca vivieron en la misma ciudad, siempre permanecieron en contacto privado por teléfono y también a través de sus redes sociales, en donde intercambiaban likes y mensajes públicos.

Desde que la familia Messi llegó a París Wanda Nara -esposa de Mauro Icardi, también jugador del PSG- tuvo su primer acercamiento con Antonela: comenzó a seguirla en Instagram. No obstante, la rosarina aún no le ha devuelto el seguimiento. No es un dato menor el hecho de que Anderson y Nara están enfrentadas desde hace años, cuando comenzaron su carrera en los medios. Si bien con el tiempo ninguna de las dos habló de la otra, sus fanáticos se encargaron de alimentar dicha rivalidad en las redes sociales comparando sus estilos de vida.

A pesar de la mala -o, a esta altura, nula- relación entre Wanda y Evangelina, Antonela sí se lleva muy bien con Jorgelina Cardoso y Camila Galante -esposas de Ángel Di María y Leandro Paredes, respectivamente- quienes, además, son amigas de la esposa de Icardi. Con lo cual, es probable que todas se crucen en alguna reunión de amigos, o bien, entre los propios compañeros de plantel.

Wanda e Icardi se caracterizan por ser anfitriones e invitar a los futbolistas junto a sus respectivas familias a compartir asados y días de pileta en el jardín de su mansión de París. Resta esperar al próximo evento social -que seguro compartirán en las redes sociales- para ver si la familia Messi se destaca entre los presentes. Si es que antes Antonela no comienza a seguir a la empresaria y comienzan un vínculo 2.0.

Compartir

Linkedin Print