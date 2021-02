El mensaje de Fede Bal por el Día Mundial contra el Cáncer: “Escuchá a tu cuerpo”

Compartir

Linkedin Print

El actor, que se recuperó de la enfermedad en julio del año pasado, habló sobre la importancia de realizarse estudios a tiempo. Facundo Arana, que pasó por una leucemia en su adolescencia, también se refirió al tema.

En marzo del año pasado, cuando aún no había comenzado la cuarentena obligatoria, Fede Bal sorprendió a todos al anunciar que tenía cáncer en el intestino. “Hace pocos días me hice unos estudios, una colonoscopia y una endoscopia, que habían salido mal. El resultado fue negativo. Me encontraron 10 pólipos que me extrajeron y encontraron un tumor en mi intestino, que se llevó a analizar. Se hizo una biopsia. Después de eso hablé con el clínico, me hicieron un montón de estudios que dieron bien, pero el resultado de la biopsia llegó el sábado a la mañana y dio que es maligno. Tengo cáncer en el intestino. Es una palabra fuerte. Son palabras de las que me estoy haciendo amigo estos últimos días”, contó.

Afortunadamente, el actor pudo salir adelante y en julio reveló que pudo derrotar la enfermedad. “¡Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir que el tratamiento funcionó, y que soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme. Resumiendo: ME CURE”, publicó.

Es por esto que este jueves, en el que se conmemora el día mundial contra esta enfermedad , el ex de Laurita Fernández quiso dejarle a sus seguidores un profundo mensaje: “Hoy, en el día mundial del cancer, solo paso para abrazar a los que lo ganaron, a los que la están luchando, y a los que se cuidan y se hacen estudios. Un estudio a tiempo te salva la vida. Escucha a tu cuerpo, confía en la medicina, y siempre, pero siempre, visualízate SANO”, escribió en su cuenta de Twitter, y luego lo replicó en una story en Instagram.

Quien también se manifestó al respecto fue Facundo Arana. El actor había contado tiempo atrás que durante su adolescencia había padecido leucemia. “Yo tuvo un linfoma de Hodgkin combinado. Lo que pasa es que a mí me fue muy bien con el tratamiento. Mi cuerpo respondió bien, mi vieja me llevó volando al médico. Yo vivía en la ciudad de Buenos Aires, entonces estaba muy cerca de Fundaleu. Y el doctor Santiago Pavlovsky me atendió, como a todos, como si fuera su propio hijo. Me atendieron médicos absolutamente maravillosos”, recordó. Hoy, en esta fecha especial, estuvo como invitado en Mañanas Públicas, el programa conducido por Mariela Fernández y Gabriel Corrado en la Televisión Pública, y aprovechó la ocasión para destacar la importancia de la prevención y la detección temprana.

“La medicina le pelea de igual a igual al cáncer y todos los pacientes tienen muchas posibilidades de sobrevida. Yo soy una prueba viviente de eso, en el año 89 tuve un linfoma y estoy acá charlando con ustedes; tengo mi familia, una vida absolutamente normal y aprendí que la mejor forma de lucha es la prevención, la detección temprana”, expresó.

En su cuenta de Instagram, el ex Muñeca Brava también compartió un video de la campaña Vivir con Cáncer, la atrapante serie de entrevistas a pacientes, familiares y oncólogos que cuentan lo que significa atravesar esta enfermedad. “El cáncer es una enfermedad que afecta no sólo a quien recibe el diagnóstico, sino también a la familia, su pareja, amigos y todo su entorno. ¿Cómo es Vivir con Cáncer? Hoy, en el día mundial del cáncer los invito a seguir esta campaña #VivirconCancer realizada junto a la #AAOC y #BMSArgentina. Son 11 entrevistas, 1 por semana, que nos ayudarán a entender mejor desde distintas perspectivas que es para cada uno, vivir con cáncer”, escribió junto al material audiovisual.

Compartir

Linkedin Print