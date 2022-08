El mensaje de Julio Cobos para Alberto Fernández y Cristina Kirchner: «Ustedes pueden y deben evitar la violencia»

Compartir

El senador radical apuntó conta el Presidente y la Vicepresidenta por los incidentes que se generaron ayer en Recoleta. “Cuando se gobierna hay una responsabilidad superior”, sostuvo

Los incidentes que se generaron ayer en los alrededores de la casa de Cristina Kirchner, ubicada en el barrio de Recoleta, provocaron la inmediata reacción de todo el arco opositor, que le pidió al peronismo no incentivar la violencia y poner un límite a las manifestaciones callejeras.

Uno de los dirigentes importantes que salió a manifestarse fue el senador nacional de la UCR Julio Cobos. Lo hizo a través de sus redes sociales y con un mensaje que tuvo como destinatario a Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

“Cuando se gobierna hay una responsabilidad superior. La calle no reemplaza a la ley ni a la justicia, y, mucho menos, a la Constitución”, sostuvo el ex vicepresidente. En ese sentido, planteó: “Dirigentes políticos, sindicales y funcionarios agitando ánimos en la calle es una irresponsabilidad total, no es el camino y puede alterar la paz social”.

Cobos sostuvo que “el camino es defenderse ante la justicia como corresponde en un estado de derecho” y les habló directamente al Presidente y la Vicepresidenta: “Ustedes pueden y deben evitar situaciones de violencia”.

El ex vicepresidente no fue el único en manifestarse en las últimas horas. La diputada nacional de Juntos por el Cambio y fundadora del partido GEN, Margarita Stolbizer, aseguró que ve a la vicepresidenta Cristina Kirchner “casi enferma frente a la situación judicial” que atraviesa.

“Ella se puso en un rol de fiscal de otras personas, de otros hechos, que nada tenían que ver con su causa. Su discurso genera más intolerancia y más violencia en la calle. Si bien no soy de hacer presagios apocalípticos, pero sí genera un impacto electoral. Camino hacia el 2023 podríamos tener una polarización electoral muy grande donde ella podría ser una nueva protagonista”, indicó.

Otra de las que se expresó fue la ex gobernadora bonaerense. María Eugenia Vidal responsabilizó a los dirigentes del Frente de Todos por “alentar la violencia” y pedir a los militantes de ese espacio que ocupen las calles para defender la “supuesta inocencia” de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La actual diputada nacional de Juntos por el Cambio consideró que si la Vicepresidenta “no deja de alentar estas manifestaciones, será completamente responsable de los hechos de violencia que vengan en los días próximos”.

En la oposición le apuntan directamente a Cristina Kirchner como la responsable de alentar las manifestaciones callejeras y romper el orden social. Además, entienden que privilegia su agenda personal por sobre la de la mayoría de la sociedad.

Ayer el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que Cristina Kirchner “busca que la solución de sus problemas con la Justicia argentina se dirima en las calles” y advirtió que “la violencia es el límite”.

Luego de que la Policía de la Ciudad dispersara a un grupo de manifestantes que derribó el vallado montado frente al departamento de Cristina en el barrio porteño de Recoleta, el alcalde porteño expresó: “La Policía actuó con firmeza, con determinación y con profesionalismo. La violencia es el límite. No lo vamos a permitir”.

El presidente del bloque UCR en Diputados, Mario Negri, manifestó en las últimas horas: “El kirchnerismo ha tomado una decisión: poner el país al margen de la ley. Quieren que no haya justicia para los delitos de corrupción. Estamos ante una situación muy delicada. Pero no es por la grieta. Acá está la decisión de violar la Constitución”.

“La Vicepresidenta debe dejar de joder la vida de los argentinos, lo que tiene que hacer es defenderse en los Tribunales. Recién estamos ante la etapa de alegatos de un juicio. No quiero pensar lo que va a pasar si se confirma la condena pedida por los fiscales”, indicó

