El mensaje de Pampita para García Moritán después de que contara en televisión su historia de amor

La emisión del sábado pasado del programa PH, Podemos Hablar contó con el rol protagónico de Roberto García Moritán. Por primera vez, el empresario contó en televisión detalles de su relación con Carolina Pampita Ardohain: desde cómo se animó a invitarla a salir, hasta qué fue lo que la enamoró de ella y la intimidad de la propuesta de casamiento.

Si bien había otras tres reconocidas figuras invitadas al piso del ciclo de Andy Kusnetzoff -Soledad Silveyra, Juan Minujín y Andrea Rincón-, el conductor se mostró interesado particularmente por la historia de García Moritán con Pampita. Y obtuvo buenos resultados: su programa fue el más visto del día, con un promedio de 9.9 puntos de rating.

Una vez finalizada la transmisión del programa, García Moritán publicó en su cuenta en Instagram una foto en blanco y negro en donde aparece él junto al conductor y los otros invitados, y dejó un mensaje en el que mencionó a Kusnetzoff y sus productores. “¡Gracias por haberme hecho pasar un momento tan lindo! ¡Fueron muy generosos en permitirme contar de @asoci.ar @lamarbsas y @tanta_argentina”, dijo sobre sus restaurantes y la asociación sin fines de lucro de la que participa.

Y agregó: “¡Y a mis compañeros @soledad_solita_silveyra @juanminujin @andrearincon_top por la simpatía y la calidez con la que me trataron en todo momento!”

Su esposa aprovechó este mensaje para manifestar sus sensaciones por haberlo escuchado hablar en el programa con tanta ternura sobre su historia de amor. La modelo comentó el posteo del empresario y reveló lo que piensa de él.

“¡@robergmoritan tremendo hombre! ¡Lleno de amor, valores y humildad! ¡Ojalá todos supieran lo generoso y dedicado que sos con los demás! ¡Espero que @asoci.ar crezca cada día más y más!”, fue el tierno comentario de Pampita, que no tardó en recibir innumerables demostraciones de apoyo y cariño.

García Moritán sorprendió el sábado pasado al contar que después de 13 años de haberse divorciado de Milagros Brito, la madre de sus dos hijos, tenía ganas de conocer a alguien. Por ese entonces a Pampita solamente la había visto por televisión, y le parecía “la mujer más linda de la Argentina y del mundo”, además de una persona “totalmente inalcanzable”.

Sin embargo, según explicó Moritán, en determinado momento la visualizó. “Me pareció que era ella y fui para adelante”, contó. “Estaba yendo a Rosario con mi socio, Marcos, a una reunión de negocios. Y mientras manejaba vi que era ella. Entonces le dije: ‘La vi a Pampita’. Y él me dijo: ‘Llamala, se acaba de separar’. Yo me quedé pensando un rato y pensé: ‘Le voy a mandar un mensaje”, recordó.

Moritán explicó que la intermediaria fue una amiga en común que tenía con la modelo, llamada Oriana. “Le dije: ‘Creo que soy un gran candidato para tu amiga Carolina’. Nunca la había visto más que en la televisión. Pero ella me contestó: ‘¿Sabés que sí?’. Y ahí me pasó su teléfono”.

El financista reveló cómo continuó la historia: “A las pocas horas me cayó una solicitud de Instagram de Pampita Oficial. Se ve que Oriana le hizo la consulta. Yo no lo podía creer. Esperé unas horas hasta aceptarla. Y así nos empezamos a escribir”.

Respecto al momento en el que supo que se quería casar con la modelo, a pesar de que su relación había comenzado tan solo unos meses antes, relató: “Fue a los pocos días que nos habíamos conocido, cuando ella me estaba ayudando a decorar el cuarto de mis hijos y la vi sentada tratando de sacar unas calcomanías imposibles de sacar de la pared. La vi sentada, llena de polvo, ayudando a pintar, lijando la pared, toda sucia y poniéndole muchísmo amor y dije: ‘Es acá. Y es para siempre’».