El mensaje de Sputnik V por la vacunación de Mirtha Legrand: “Le deseamos más éxito”

Desde la cuenta oficial de Twitter, los creadores de la vacuna rusa saludaron a “la gran dama de la televisión argentina”.

Mirtha Legrand ya forma parte de los “sputnikvacunados”. Así la definieron desde la cuenta de Twitter de Sputnik V, en la que le dedicaron un sentido mensaje a la conductora, quien fue vacunada este jueves en el Centro Islámico, ubicado en Bullrich y Avenida del Libertador, Palermo, luego de haber solicitado su turno a través de Internet.

“Es genial ver a Mirtha Legrand, con una impresionante carrera de 80 años, entre los sputnikvacunados -se lee en el tuit-. Ella compartió lo complacida que estaba con la experiencia. Le deseamos más éxito a la gran dama de la televisión argentina ahora que está protegida del COVID-19″.

Sin ningún tipo de privilegios -llegó a decirse que iba a inocularse en su casa, lo que fue oportunamente desmentido-, Chiquita concurrió este jueves, acompañada por su nieto, Nacho Viale, al centro de vacunación que le había asignado el Gobierno porteño. Al salir, dejó un mensaje en sus redes sociales. “Hoy me aplicaron la vacuna contra el COVID-19, estoy muy agradecida por esta posibilidad. Paciencia, que el turno llega”, dijo en el posteo. Su nieto se mostró feliz con la noticia y la felicitó en la misma red social: “Te admiro. Sos una ciudadana ejemplar”.

El pasado 4 de marzo, la Chiqui se había mostrado molesta porque todavía no le habían dado la primera dosis, a pesar de ser una persona de riesgo por su edad. “Estoy esperando que me avisen, estoy empadronada”, respondió cuando el conductor de Intrusos, Adrián Pallares le preguntó si ya tenía fecha para darse la vacuna. “Ayer mi suegra de 90 años se vacunó y está perfecta, sin ninguna reacción adversa”, le contó el periodista en una charla a través de WhatsApp que mostraron en el programa de América.

“Hay que tener un poco de paciencia”, afirmó Pallares. Enojada, la conductora de Almorzando con Mirtha Legrand le contestó: “Sí, pero ya debería estar vacunada”. Luego, especuló sobre el motivo por el que todavía no le dieron un turno: “Estoy empadronada como Rosa María Martínez, quizás me desconocen”. “Que le den fecha ya, que no jodan…”, dijo Pallares. Legrand aseguró: “Tiene razón, con la salud no se juega”.

Tras el escándalo de la vacunación VIP, que desencadenó la renuncia del ministro de Salud Ginés González García, la conductora se había manifestado al respecto: “Ahora dicen que no se dieron cuenta. ¡¿Pero cómo no se dieron cuenta?!”, sostuvo en Nosotros a la Mañana, a mitad de camino entre la sorpresa y la indignación. “Yo creo que es el único país en el mundo en el que ha ocurrido algo semejante. Es deprimente que algunas personas hayan actuado de ese modo. No sé por qué fueron llevados: por el temor, por la amistad, por la comodidad. ¿Qué los llevó a hacer algo semejante?”, agregó Mirtha, quien en el 2020 cumplió con una cuarentena estricta durante largos meses. Recién en diciembre, luego de haber salido al aire por última vez a mediados de marzo, regresó a la televisión por una única emisión.

En el medio, el 23 de febrero, la diva celebró su cumpleaños número 94 en un momento muy particular, no solo por el contexto de cuarentena y protocolos sanitarios, sino también por ser el primero sin la compañía de su melliza Goldy, fallecida en mayo pasado. El encuentro fue en el jardín de la casa de su hija Marcela Tinayre en Barrio Parque, con una lista reducida de invitados y con todos los cuidados del caso.

Hasta allí se acercaron sus nietos, Juana y Nacho Viale, junto a sus respectivas parejas, Agustín Goldenhorn y Lucía Pedraza, además de Rocco Gastaldi. Quienes completaron la muy reducida lista de asistentes fueron sus bisnietos, Ringo y Silvestre, el padre de Juana, Ignacio Viale del Carril, Teté Coustarot , los diseñadores Gino Bogani y Héctor Vidal Rivas, y las amigas más íntimas de la diva.

