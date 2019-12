El mensaje del hermano de Tevez: ¿su futuro está en Boca?

Compartir

“Creemos que el domingo vamos a ganar y me sentaré a tomar mate con él. Como director de fútbol de Boca quiero a Tevez en el equipo, siempre”. Las palabras fueron soltadas por Juan Román Riquelme en la previa a las elecciones que lo llevaron al poder en Boca junto a Jorge Amor Ameal. El ídolo anunció que se reuniría con el Apache a tomar mates o comer un asado para definir su futuro pero todavía no hubo contactos.

Y el que desmintió un acercamiento fue Diego Tevez, hermano de Carlitos, a través de las redes sociales: “Les pido a los que quieren a mi hermano que no se confundan con informaciones falsas, nadie lo ha llamado todavía, lo que no quiere decir que no ocurra en un futuro cercano”.

Desde el entorno del futbolista que cumplirá 36 años en febrero confirmaron que no hubo cónclave ni llamados, como tampoco ofrecimientos formales desde el exterior. Tevez declaró que pretende seguir como profesional aunque remarcó que en Argentina solamente vestirá la camiseta azul y oro, desterrando la chance de desembarcar en Vélez, club que se fijó en él en el último tiempo.

Su deseo, claro está, es permanecer en la Ribera al menos una temporada más. Su vínculo expira este martes (más allá de que por reglamento de AFA su vencimiento figura en junio de 2020) y es una incógnita si será parte de la pretemporada que comenzará el 3 de enero. El Apache dejó atrás sus diferencias con Riquelme, flamante vicepresidente segundo de la institución, y advirtió que con tal de continuar en el Xeneize, lo haría “hasta de utilero”, que no tenía otra motivación a esta altura de su carrera.

El mensaje de Diego Tevez no hizo más que reforzar la sensación de incertidumbre que reina en torno al capitán que tuvo el plantel de Boca hasta este fin de año. Carlitos disfruta de sus vacaciones pero se mantiene expectante, con el celular en mano, esperando a que suene.

También habrá que aguardar por la confirmación de Miguel Ángel Russo como reemplazante de Gustavo Alfaro en el banco de Boca. El nuevo DT puede tener injerencia respecto a la renovación del contrato del 10.