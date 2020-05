El mensaje irónico de Danna Paola, luego de ser señalada como la tercera en discordia entre Tini Stoessel y Sebastián Yatra

Compartir

Linkedin Print

Tini Stoessel y Sebastián Yatra confirmaron su separación a través de las redes sociales. Los rumores de una ruptura comenzaron a tomar fuerza en abril, pero recién el pasado 16 de mayo los artistas decidieron blanquear el fin del noviazgo. De esta manera, dejaron en evidencia que la cuarentena los separó físicamente y no pudieron con el amor a la distancia.

“Hola… Queríamos contarles que con Sebastián decidimos terminar la relación. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos y siempre quedarán todos los lindos recuerdos en nuestro corazón. Gracias por darnos tanto cariño. Los queremos mucho”, escribió la ex protagonista de la serie Violetta. Con algunas modificaciones, el cantante colombiano también replicó el mensaje en sus redes.

En este contexto, Danna Paola, una actriz y cantante mexicana, fue señalada como la tercera en discordia. Las sospechas comenzaron cuando los seguidores de Yatra en Instagram se dieron cuenta de que la intérprete de la exitosa serie Elite colocara likes en las fotos del colombiano. Cuando las fans de Tini notaron esta situación, Danna decidió dejar de seguir la cuenta del músico. Luego, se arrepintió y ahora volvió a seguirlo.

Más allá de esto, la joven influencer publicó una escena de Elite para referirse en tono irónico a la versión de un supuesto affaire con Sebastián. “¿Me hablas a mí? ¡Qué dilema! Yo en este conflicto soy como Suiza, un país bello, rico y que no me meto en las guerras de nadie”, dice la actriz en el video que posteó desde su cuenta oficial de Twitter.

Anteriormente, la artista mexicana había desmentido el romance con el intérprete de “Traicionera” durante una charla que mantuvo con sus seguidores. “Qué pasó con Sebastian Yatra, ¿qué pasó? ¿Pues que va a pasar?, que hicimos un FaceTime, nos juntamos a componer. Eso es todo”, aclaró Danna Paola. Habrá que esperar un tiempo para ver qué dice el cantante sobre estos rumores que lo vinculan con su colega.

Cabe recordar que Tini y Sebastián se conocieron en 2016 cuando lanzaron “Ya no hay nadie que nos pare”, tema que fue incluido en el disco Quiero volver, de Stoessel. A partir del videoclip, los fanáticos comenzaron a hablar sobre la atracción entre los famosos, pero no sería sino hasta después de varios meses que confirmaran su relación a través de Instagram, donde publicaron algunas fotos ya como pareja.

Ellos mantuvieron una relación a distancia, aunque la cuarentena les puso un desafío que no supieron superar. A mediados de abril, la artista argentina había explicado lo “angustiante” que le resultaba vivir lejos de Yatra. “No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo”, admitió, aun cuando recordó que los amores a la distancia no le habían resultado extraños en el pasado. “Siempre me pasó. No solo con mis novios, sino también con mi familia y mis amigos”, dijo, pero destacó que -por la pandemia- la circunstancia esta vez era completamente diferente.

Finalmente, se terminó el amor entre los cantantes, pero en muy buenos términos. Quizás la vida los vuelva a juntar en un futuro cercano, aunque por el momento cada uno decidió seguir su camino por su lado.