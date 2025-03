El mercado de la revisión técnica vehicular en Formosa experimentará un cambio significativo

El mercado de la revisión técnica vehicular en la provincia de Formosa está a punto de atravesar una transformación importante. Hasta el momento, solo un taller en toda la provincia contaba con la habilitación necesaria para realizar este trámite obligatorio para los vehículos. Sin embargo, una nueva normativa impulsada por el gobierno nacional abrirá las puertas a una expansión en la oferta de este servicio.

A partir de ahora, cualquier taller mecánico o concesionario habilitado podrá ofrecer la revisión técnica vehicular, lo que representa una excelente oportunidad de negocio para el sector.

La medida, que tiene como objetivo descentralizar el servicio y mejorar el acceso de los ciudadanos, será un cambio relevante tanto para los conductores como para los empresarios del rubro. Según explican los especialistas, este cambio implica un aumento en la competencia y una mayor posibilidad de elegir entre diferentes prestadores, lo que podría beneficiar al consumidor final.

Sin embargo, no todo es tan sencillo.

El ingeniero Fernando de Fagot, propietario de un taller mecánico de renombre en la provincia, destacó en diálogo con este matutino que la medida, aunque positiva, presenta varios desafíos.

«Es una buena noticia, pero requiere una inversión importante en equipamiento y capacitación del personal. No es algo que se pueda implementar de un día para el otro», señaló.

De Fagot destacó que la puesta en marcha de la revisión técnica vehicular en los talleres habilitados exigirá un proceso de adaptación que incluirá no solo la compra de maquinaria especializada, sino también la formación de los operarios, quienes deberán estar capacitados para cumplir con los estrictos estándares establecidos por la normativa nacional.

Desafío adicional

Esto, según él, será un desafío adicional, dado que no todos los talleres podrán afrontar los costos inmediatos asociados a esta nueva exigencia.

Por otro lado, la medida es vista como una oportunidad para la expansión de pequeños y medianos talleres, quienes podrán ampliar su cartera de servicios y atraer nuevos clientes, sobre todo a aquellos que antes tenían que trasladarse hasta el único taller habilitado en la provincia.

Implementación

La implementación de esta normativa marcará un antes y un después en el mercado automotor de Formosa, lo que podría implicar un impulso tanto para los negocios locales como para la seguridad vial, al facilitar que más vehículos puedan someterse a los controles necesarios para su circulación. No obstante, los talleres deberán afrontar una fase de adaptación que, aunque desafiante, promete ser beneficiosa a largo plazo.