El mercado del TC sigue movido de cara al 2025

Con anticipación se van definiendo confirmaciones para la próxima temporada de Turismo Carretera, que nuevamente presentará muchas novedades.

Como cada año, esta vez pareciera con más anticipación, la danza de cambios en el Turismo Carretera se va acelerando, todavía con una fecha por delante para concluir el campeonato 2024.

El que picó en punta fue Germán Todino, quien anunció su salida del Maquin Parts para sumarse a la escuadra de Jerónimo Teti, que de esta forma desembarcará por primera vez en el TC. El de Rivera manejará un flamante Ford que está armando Pablo Romera en Tandil y que se terminará de ensamblar en el taller de Lobería. Se estima que en alrededor de una semana la estructura llegará a las instalaciones del «JT Racing». Sebastián Prósperi sería el encargado de atender el chasis, con motorista a definir por parte del piloto.

El Maquin Parts, ya sin Todino para 2025, tiene asegurada la continuidad de Mauricio Lambiris, quien mantendrá la motorización de Cristian Navarro. El uruguayo y la escuadra de Venado Tuerto podrían unirse también para estar juntos en TC Pick Up, proyecto que se va planificando para la venidera temporada.

En el equipo de la familia Soljan podría haber más novedades, aguardando por la continuidad de Marcelo Agrelo. Ya que se sumaría Juan Bautista De Benedictis, quien ya tuvo un paso por el team en 2020, ahora para correr el Mustang que deja Todino.

Santero y Urcera son otros apellidos de peso que pueden tener cambios. El mendocino anunció días atrás su continuidad con Ford Mustang, pero no el equipo que lo tendrá el próximo año. Una opción fuerte es sumarse al “Moriatis Competición”, manejando también la alternativa de seguir ligado a Laureano Campanera, teniendo en carpeta más ofrecimientos.

Por su parte Urcera, que en la Plata se despediría del equipo de Moriatis y Juan Cruz Aventín, pareciera encaminarse hacia el taller de Juan Pablo Gianini, para acelerar el Mustang que “Juampi” estrenará en el coronación de 2024.

El “Pradecon Racing” ya confirmó a Christian Ledesma, Otto Fritzler y la incorporación de Marcos Landa con un Chevrolet Camaro. Resta el anunció oficial del cuarto piloto ¿será Matías Rossi con un Toyota Camry oficial?. Ya si Federico Raffo como ingeniero, su lugar será ocupado por Ezequiel Burani, de larga trayectoria junto a Campanera.

El “Trotta Racing” cambiará por completo, ya que no seguirán Marcos Landa ni Tobías Martínez, éste último se va al “Rus Med” para subirse a un nuevo Toyota Camry, mientras espera la habilitación para fines de 2025 o principio de 2026, de poder correr con un Camaro. Por su parte Esteban Trotta contará con Facundo Chapur y aguarda la habilitación para que Ignacio Faín pueda ascender al TC.

Confirmada la llegada de Tobías Martínez, el “Rus Med” avanza para contar con Josito Di Palma al volante del Chevrolet que ahora está usando Nicolás Bonelli, quien el año que viene regresará a Ford sobre un Mustang. Como ya adelantó Mauro Medina, se ilusiona también con el ingreso al TC de Matías Canapino, que de concretarse, estaría sobre un segundo Camry.

Si se concreta la salida de Juan Bautista De Benedictis, Ulises Armellini tendrá disponible dos Ford Mustang. Uno el que actualmente usa el necochense, y otro que está en proceso de armado tal cual adelantó en Campeones el titular del equipo con base en San Nicolás.