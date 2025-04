El mercado espera un mayor ingreso de dólares en mayo

Llega mayo, el de mayor liquidación de dólares del agro. Si mantiene esta característica histórica, el mercado espera que la divisa ceda hasta la parte inferior de la banda, lo que permitirá al Banco Central (BCRA) comprar reservas y, si la Argentina acumula divisas, debería bajar el riesgo crediticio sobre la deuda argentina, un efecto que sería muy positivo para el mercado.

Los analistas ven un punto de entrada en los bonos ante el potencial ingreso de dólares del campo. Cuáles son los títulos preferidos por el mercado.La liquidación del campo suele tener su nivel más bajo en febrero, para desde allí tomar impulso hasta mayo.

Los meses que suelen ubicarse por encima del promedio de liquidación van desde abril hasta agosto. Esto implica que suelen ser los de mayor flujo de ingreso de dólares a la Argentina.

De esta manera, y dado que una de las variables más importantes para los bonos en dólares es la dinámica de las reservas, el hecho de que estamos ingresando en la fase más expansiva de liquidación del agro y de ingreso de dólares, esta variable podría ser clave para los títulos soberanos en dólares.

Los analistas de Adcap Grupo Financiero estimaron que las ventas estacionales de exportaciones, las cuales históricamente aumentan por esta época del año debido a la cosecha, respaldarán la visión del Gobierno de que el tipo de cambio se aproxime al extremo inferior de la banda a corto plazo. Para los analistas de Adcap Grupo Financiero, esto debería generar un escenario positivo para la deuda en dólares.

«Hasta el 11 de abril, las expectativas de un cambio de régimen aceleraron las importaciones y retrasaron las exportaciones. Con el nuevo régimen en marcha, ese movimiento debería revertirse, aumentando las exportaciones netas por encima de los máximos estacionales. En este contexto, mantenemos nuestras recomendaciones principales sobre el Global 2035», dijeron.

Desde Adcap Grupo Financiero, esperan que los bonos argentinos se acerquen a los rendimientos que muestra la deuda de El Salvador y el Global 2035 es su bono preferido. «Proyectamos un aumento de 23% en GD35 versus una suba del 16% en el GD30 hasta fin de año. Todo ello, mientras los diferenciales soberanos se acercan a nuestro objetivo de El Salvador», indicaron.

Según informaron los analistas de Outlier, las liquidaciones de divisas agropecuarias informadas por CIARA-CEC continuaron relativamente altas, en u$s 141 millones, en línea con el promedio de u$s 146 millones de la semana previa.

En el mes, suma u$s 2192 millones, lo que arroja un promedio diario de casi u$s 129 millones. Este es 35% superior al registro de abril de 2024 y se ubica apenas por debajo del promedio diario del mes para el periodo 2021-2024 (u$s 135 millones).

A eso se suma el hecho de que que los precios son hoy bastante menores ahora que entonces, dado que se vio una merma en torno al 25%.

Dante Ruggieri, socio de AT Inversiones, espera que la liquidación del agro tome más fuerza en las próximas semanas, lo cual podría hacer que el tipo de cambio busque la parte inferior de la banda.

«Si bien parte de la liquidación tal vez se estuvo retrasando por el ruido que existía sobre el nuevo esquema cambiario que se dio a conocer el 11 de abril, somos muy constructivos con la liquidación en las semanas y meses venideros. El Gobierno viene haciendo hincapié en que no va a intervenir entre las bandas de $1000 y $1400, como estrategia de cortísimo plazo me parece positivo para que el mercado intente por sí solo encontrar un precio de equilibrio», indicó.

En cuanto a la estrategia de acumulación de reservas, Ruggieri agregó que resultaría provechoso que el Gobierno, en determinados niveles, empiece a comprar reservas.

A su vez, bajo este contexto, Ruggieri se muestra optimista sobre la deuda en dólares. «Somos positivo con los bonos. Si la tasa de los bonos norteamericanos no tiene grandes sobresaltos que generen incertidumbre a nivel global y, si el gobierno sigue con la prudencia fiscal, no sería raro ver en el corto plazo el riesgo país busque ubicarse cerca de los 500 bps. Bajo esta premisa uno de los bonos que mejor perfomance tendría sería el GD35, con un potencial alcista del 20% en dólares», detalló el socio de AT Inversiones.

El hecho de que la Argentina ingrese en un ciclo de mayor liquidación del agro hace pensar que el BCRA podría acumular divisas de manera más acelerada. De esta manera, cuantos más dólares cuente la Argentina, más recursos tendrá el estado para hacer frente a sus compromisos de deuda y, por lo tanto, menores serían las probabilidades de un evento crediticio.

Si el mercado observa que el Gobierno cuenta con más recursos, entonces, la deuda se torna menos riesgosa y el riesgo país debería apuntar a la baja. El mercado especula con una merma en el riesgo país para que finalmente la Argentina pueda regresar a los mercados de deuda internacional y así rollear sus compromisos con nueva deuda.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, detalló que el objetivo de reservas luce alcanzable para el Gobierno. En esa línea, espera que los bonos en dólares tengan una buena dinámica y se ven favorecidos por el aumento de divisas en las arcas del BCRA.

«La acumulación de reservas viene por buen camino para alcanzar el primer objetivo planteado por el BCRA y el Fondo Monetario Internacional (FMI) de lograr engrosar las arcas con u$s 5000 millones antes junio. Esto generará no solo confirmación de confianza en el mercado, sino también una disminución del Riesgo País a un rango cercano a los 400 a 500 puntos. Teniendo en cuenta este panorama, recomendamos como oportunidad de compra los bonos GD35 y GD46», dijo Lazzati.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, considera que el tema de las compras en el MULC no es menor ya que el objetivo de acumulación de reservas netas del programa implica la necesidad de acumular cerca de u$s 5000 millones para junio y cerca de u$s 11.000 millones para diciembre.

«El Gobierno viene haciendo énfasis en que sólo lo hará en el piso, que se ubica hoy apenas por debajo de $ 1000. Pueden interpretarse los dichos del gobierno como una muestra de confianza en que el mix entre superávit fiscal, prudencia monetaria y cosecha gruesa, junto a algunos flujos de no residentes, lleven al dólar al piso de la banda para poder iniciar la acumulación de reservas en el MULC», comentó.

De cualquier manera, Franco entiende que la flexibilización cambiaria representa un argumento alcista para los Globales y los Bonares y espera mayores avances en los mismos.

«Aún con la fuerte suba que experimentaron las curvas soberanas en dolares, seguiría habiendo espacio para la compresión, tanto pensando en curvas de comparables como en la propia curva de Globales en los máximos de paridades de enero de 2025. En el espacio de Globales, el tramo largo sería el que más se beneficiaría por la compresión, siendo nuestro top pick el GD35, no sólo por upside potencial sino también por una cuestión de liquidez», detalló.

Los bonos preferidos



El mercado se mantiene optimista sobre el futuro de las variables macro argentinas y su impacto sobre los bonos soberanos en dólares.

Bajo la expectativa de ingreso de dólares provenientes de la liquidación del agro y del sector energético, combinado con flujo de divisas por el carry trade e inversiones a la economía real, el mercado espera que esto impacte positivamente en la renta fija argentina, es decir, que los bonos argentinos sigan mejorando de precio.

Los analistas de Facimex Valores remarcaron que las compras de reservas del BCRA serán el catalizador clave para la deuda en dólares.

Ante un escenario optimista, los Bonares y Globales tendrían una dinámica similar, según Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores.

Bajo ese contexto, el GD29 subiría 15% mientras que el Bonar 2029 avanzaría 17,5%.

En el caso de los bonos a 2030, el Global ganaría 18,5% y el Bonar a dicho año avanzaría 19,1%.

En los bonos a 2035, el bono de ley internacional avanzaría 39% contra el 38,4% del Bonar. Por su parte, el bono a 2038 subiría 36,3% en el caso del Global y 38,1% en el caso del Bonar.

Finalmente, según Yarde Buller, el título a 2041 ganaría 41,9% en el Global y de 40,3% en el Bonar a 2041.

Adrián Yarde Buller, economista jefe y estratega de Facimex Valores, resaltó que sus escenarios de retorno total siguen dejando al GD41 como nuestro top pick, seguido del GD35.

«En nuestro escenario base, que contempla que Argentina recuperará el acceso al mercado este año operando hacia fin de año con spreads entre el EMBI (325pbs) y los emergentes high yield (452pbs), los bonos largos como GD41 (28,6%) y GD35 (27,4%) mostrarían los mayores retornos totales hacia fin de año por su mayor duration y alta convexidad», dijo.

Lisandro Meroi, Research Analyst de TSA Bursátil, también se muestra optimista con los bonos en dólares tras la liberación de los controles cambiarios.

«A partir de los anuncios del viernes 11, con el inicio de la fase 3 del programa económico, los bonos en dólares han llegado a acumular subas de hasta +14% dependiendo del título. Los rendimientos han comprimido a zona de 11% – 12%, con una curva prácticamente plana. De esta forma, Globales como el GD35 y GD41 continúan siendo los preferidos en caso de apostar a mayores compresiones de TIR, con subas potenciales en torno a +27% y +29% en caso de converger a calificación BB», sostuvo.

Finalmente, los analistas de Research Mariva indicaron que, a corto plazo, priorizan los bonos soberanos.

«El sentimiento negativo sobre una escalada de la guerra comercial global sigue siendo incierto. Sin embargo, si este riesgo se disipa, consideramos que los fundamentos internos se mantienen lo suficientemente sólidos como para permitir que los bonos soberanos converjan a mediano plazo a rendimientos similares a los de los créditos B-«, dijeron.

En cuanto a los fundamentos, desde Research Mariva esperan que se preserve el equilibrio fiscal y proyectan que el gobierno acumulará reservas y retomará la senda de la desinflación en los próximos meses, lo que lo posicionará favorablemente para las elecciones legislativas de octubre.

«Simulando un ejercicio de rendimiento total de 6 meses en el que la curva soberana logra normalizarse, alcanzando niveles de calificación crediticia B-, los bonos GD38 y GD35 presentan el mayor potencial de alza, en torno al 20%», detallaron.