El Mercado Frutihortícola se consolida como un espacio fundamental para productores locales

El administrador del Mercado Frutihortícola de la ciudad, Darío Juárez, resaltó que este espacio de comercialización continúa siendo clave para el beneficio de productores locales de frutas, verduras y hortalizas, y el de los vecinos y vecinas que obtienen productos frescos y saludables, de granjas orgánicas de la zona, a precios más accesibles.

“En el Mercado Frutihortícola minorista, ubicado en el barrio Parque Urbano, los puesteros trabajan todos los días, comercializando sus productos frescos, de calidad y a precios justos para que la gente pueda acceder a ellos en estos tiempos de crisis que atraviesa todo el país debido a los ajustes que está llevando adelante el gobierno nacional. De este modo, la Municipalidad es intermediaria en la relación entre el productor primario y el consumidor, logrando así que se beneficien ambas partes y que los precios sean accesibles para toda la comunidad”, precisó al respecto el funcionario.

Así mismo, especificó que “los puesteros cuentan en este espacio con todos los servicios, como depósito para guardar sus productos, y tienen garantizada la seguridad y la limpieza a cargo del personal municipal, también a un costo accesible”.