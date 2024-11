El mercado ya le puso un número al tipo de cambio y fecha a la baja del crawling peg

La curva de dólar futuro se invirtió, lo cual marca que los inversores se convencen de que pronto veremos una merma en el crawling peg.

Los inversores se preparan para ver una baja en el actual ritmo de suba del tipo de cambio del 2% hacia uno más cercano al 1%.

La curva de dólar futuro se invirtió, lo cual marca que los inversores se convencen de que pronto veremos una merma en el crawling peg. ¿Cuándo se aplicará dicha baja y cuáles son los valores del dólar proyectados para 2025?.

Ritmo cambiario a la baja

La menor nominalidad en la macro argentina se percibe con un dólar que opera a la baja, así como también, con una inflación que sigue en franco descenso.

Dado que la inflación perforó el 3% y se acerca al actual ritmo de crawling peg del 2%, el presidente Javier Milei insinuó que, si la dinámica de precios sigue apuntando a la baja, es probable que se modifique el actual ritmo devaluatorio hacia el 1%.

En la misma línea, el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, afirmó que el crawling peg del 2% dejó de ser un ancla y pasó a ser una inercia inflacionaria, insinuando que el actual ritmo cambiario podría ser modificado, es decir, reducido. Y el mercado tomó nota rápidamente. Los contratos de dólar futuro comenzaron a incorporar una expectativa cambiaria cada vez más baja, evidenciando un fuerte desplazamiento en la curva Rofex.

La curva de devaluación implícita en los contratos de dólar futuro se invirtió, con las tasas más cortas en niveles de 38% a 32% (TNA) en los próximos dos contratos, para luego colapsar a niveles de 30% a 28% para los meses de enero y febrero.

El descenso en las tasas de devaluación implícita continúa los meses subsiguientes, cayendo a niveles de 26% (TNA) a 24% (TNA) para los plazos más largos.

Nicolás Guaia, CEO de Max Capital Asset Management, afirmó que la forma de la curva de futuros de moneda sugiere que el mercado está esperando una baja del crawling peg, aunque no antes de enero.

Según el presidente, la primera baja se daría una vez que se acumulen dos meses adicionales con inflación en torno al 2,7%. «Una baja en el ritmo de depreciación cambiaria tendría sentido aún si no se confirman estos datos, siendo que en estos niveles el uso del tipo de cambio como ancla nominal podría estar actuando de piso para la inflación», remarcó Guaia.

Analizando la curva de dólar futuro, medido en tasas efectivas mensuales, la expectativa devaluatoria se ubica en niveles de 2,5% para diciembre, al igual que en enero, la cual opera con una tasa de 2,4% mensual.

El mayor descenso en el ritmo cambiario del tipo de cambio oficial se da desde febrero en adelante.

En dicho contrato, la devaluación esperada colapsa desde el 2,4% de enero al 1,7% en febrero, y se mantiene en esos valores hasta mayo.

Luego en junio vuelve a caer al 1,6% y extiende su descenso hasta septiembre, ubicándose en 1,4% de devaluación mensual.

En otras palabras, el mercado ubica a la merma en el ritmo cambiario en febrero. Javier Scelato, Portfolio Manager de Fondos Fima, indicó que el mercado de futuros continúa en un escenario de descenso de tasas.

Al mismo tiempo, agregó que el mercado está asistiendo a un evento en el cual prácticamente los tipos de cambio más relevantes se unifican de hecho, lo cual, según Scelato, le pone mayor profundidad a la caída del costo de cobertura.

«Aún con pendiente negativa el cálculo de tasas forward de cada plazo descuenta una unificación cambiaria. La misma se da no necesariamente por salida del cepo, sino porque las variables se alinearon de forma natural para el mes de enero».

En cuanto a la pendiente de la curva de dólar futuro, Scelato sostuvo que la misma explica que se comienza a descontar una desaceleración del crawling peg desde el 2% actual, para pasar luego a un ritmo menor.

«Si bien el precio actual de los contratos no contiene saltos del 1% entre plazo y plazo porque naturalmente el mercado paga más que por ese crawling, podríamos decir que el inicio podría darse a partir de febrero. El promedio hasta el último contrato es de un crawling de 1,6% aunque el mercado paga más que por lo que realmente vaya a ser el descenso real», indicó.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, estima que la reducción del crawling peg será en el primer trimestre del año entrante.

«Falta todavía para ver una disminución en el crawling peg. Si hacemos números y calculamos que el Gobierno quiera llevarlo de 2% a 1,75%, la tasa de referencia debería bajar también desde 35% -que está hoy- a 20%. Es por eso que dentro de nuestras estimaciones calculamos que la baja del crawling ocurrirá recién en un plazo que va entre 60 y 120 días», indicó.

Según el actual ritmo cambiario, el tipo de cambio oficial se ubicaría en $ 1039 al final de año e iniciaría el 2025 en $1062. Para febrero, el dólar superaría los $ 1100 y cerraría el primer semestre en $1115.

Finalmente, gracias a las tasas con las que operan los contratos más largos, el tipo de cambio oficial se ubicaría en $ 1205 en septiembre.

El mercado se prepara para un crawling más bajo y existen oportunidades que los inversores pueden aprovechar para tomar ventaja de dicha merma en el actual ritmo devaluatorio.

Federico Filippini, economista Jefe de Adcap Grupo Financiero, explicó que en los últimos meses el Gobierno se apalancó de buenos datos mejor de lo esperado en materia inflacionaria y compras del reserves del Central en una etapa del año que no es lo típico para afianzar el esquema monetario/cambiario.

Esto le permitió al Gobierno ganar credibilidad en el mercado y Filippini entiende que el siguiente paso del equipo económico está relacionado con los próximos movimientos del tipo de cambio.

«El mercado se está comenzando a convencer, aunque no es claro el timing de la implementación sobre la modificación del ritmo del crawling peg. Consistentemente, el mercado está estirando madurez en tasa fija, donde todavía vemos que queda upside. Nosotros estamos viendo que conviene ir a Lecaps, y donde de ese segmento, recomendamos ir estirando duration», detalló Filippini.

Para Guaia, la mejor forma de capturar un menor crawling sería con Lecap largas o Boncap.

«Estos activos operan con tasas efectivas mensuales (TEM) de más de 2,5%. Lo que no parece estar descontando el mercado de futuros es un salto cambiario antes de las elecciones. Las tasas forward de estos instrumentos vuelven a subir recién en octubre del año que viene», dijo el CEO de Max Capital Asset Management.

Finalmente, y en cuanto al posicionamiento, Scelato agregó que «para aquellos que quieran intentar capturar una baja en el crawling una posibilidad es shortear contratos de futuros de mediano plazo, dando lugar a que esa convergencia se materialice en el tiempo».