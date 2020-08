El merendero y comedor “Yo quiero ayudar” llevó alegría a los niños perinenses en su día

Compartir

Durante la tarde del domingo, niños de la localidad de Subteniente Perín celebraron su día gracias al merendero y comedor “Yo quiero ayudar”, una joven organización no gubernamental que con la colaboración del comerciante local “Pucho” Navarrete se puso al hombro el importante proyecto para ver felices a los más chicos.

Conociendo los protocolos de cuidados se formaron grupos para recorrer el pueblo entregando invitaciones para retirar el chocolate con pancitos dulces, una bolsita de regalos para todos, además también dieron numeritos para que participen de increíbles premios como licuadoras, juguetes, triciclos; de los sorteos también participaron chicos de la comunidad Qom de Riacho de Oro ya que hubo transmisión en directo por FM Futuro y a través de vivos en Facebook para que no haya aglomeración de personas en el lugar del evento.

Vale resaltar que “Yo quiero ayudar” está conformado por personas que coinciden que en estos tiempos más que nunca se necesita estar unidos y en lugar de aplicar tantas leyes “es necesaria la humanidad”. “Son tiempos difíciles y tristes donde dar un abrazo o compartir con nuestros seres queridos está prohibido, entonces buscamos la manera de poder compartir con los chicos sin que ellos permanezcan agrupados en el lugar y todos puedan llevarse su chocolate y pancitos dulces con una bolsita de regalos; y que luego esperen en sus casas la hora de los más de 80 sorteos que realizamos”, comentaron desde la organización.

Eliana Romero, esposa del comerciante Navarrete, agradeció a todos los que ayudaron con la labor, dejando en claro que está muy feliz por haber compartido con los chicos y sus padres. Además la mujer resaltó el compromiso y responsabilidad de cada uno de ellos en cuanto a los cuidados y protocolos ya conocidos.

Por su lado, Sonia -otra de las protagonistas- se mostró muy agradecida y satisfecha con el festejo para los chicos, aunque lamentó no poder entregar más númeritos para los chicos de la comunidad Qom “porque alguien ordenó a la Policía que nos pidan retirarnos del lugar, pero de todas manera llegamos a entregar casi 80 numeritos para el sorteo”.

Por último, para inmortalizar la actividad, quienes conforman el grupo se tomaron una foto frente a los premios y la ornamentación que representa el motivo del festejo coincidiendo que “nos llenamos de emoción al ver que la sonrisa tapada por el barbijo se veía reflejada en cada rostro de los chicos que acudieron al lugar”.