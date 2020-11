El miércoles 2 arranca el cronograma de entregas de la Tarjeta Alimentar en Formosa

Compartir

Linkedin Print

El beneficio contempla a más de 31 mil formoseños y formoseñas, más del 50% del interior provincial. Para las localidades sin sucursales bancarias se llevará a cabo un operativo especial similar al del pago del IFE.

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez; y el ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, confirmaron el inicio del cronograma de entregas de la Tarjeta Alimentar y detallaron su uso y funcionamiento.

En primer lugar, Ibáñez recordó que esta política se enmarca en el plan Argentina contra el Hambre, que fue lanzado por el presidente Alberto Fernández y que, en la primera semana de marzo, el Gobernador Insfrán firmó el convenio general con el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, para implementarla en la provincia de Formosa.

En ese sentido, el funcionario indicó cómo será el cronograma de entrega de esta tarjeta que implicará, en muchos lugares del interior, un operativo similar al pago del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Desde el 2 de diciembre, los 31.538 titulares de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo a los que contiene esta política, podrán retirar el plástico en las 19 sucursales del Banco Formosa de Capital e interior y en los operativos especiales de pago en los distintos corredores de todo el territorio provincial. Por sucursales retirarán 28004 beneficiarios y en las localidades sin bancos, 3.534 titulares.

Con la Tarjeta Alimentar podrán adquirir alimentos en 1200 comercios de todo el territorio formoseño, a lo largo y ancho de la provincia.

Cronograma de entrega

En las sucursales del Banco de Formosa, tanto del interior como de Capital, el ministro de Economía aseveró que el cronograma inicia el miércoles 2 de diciembre y finaliza el jueves 17; y que, por cada día hábil bancario, se atenderá un número de terminación de DNI, en el horario exclusivo de 12 a 16 horas.

“Para evitar que los beneficiarios de esta política concurran en un horario donde habrá otros clientes del banco con diversas tramitaciones”, explicó Ibáñez.

Los titulares del beneficio deberán concurrir con su DNI y una fotocopia del mismo.

En capital estarán afectadas las sucursales Formosa, del circuito 5, de judiciales, de la calle mitre, las Américas y de la avenida Gutnisky. En el interior, serán las de Clorinda, Las Lomitas, El Colorado, Fontana, Laguna Blanca, Pirané, General Belgrano, Ingeniero Juárez, Buenos Aires, Ibarreta, Mosconi y Palo Santo.

Operativo especial de entrega

Respecto al operativo especial, también inicia el miércoles 2 de diciembre desde las 7 horas y en lo que compete al corredor oeste, será en Estanislao del Campo y Subteniente Perín; sigue el jueves 3, en Pozo del Tigre y el 4, en Laguna Yema.

Por su parte, en la ruta este, el miércoles 2 será en Laguna Niack Neck; el jueves 3, en El Espinillo y el viernes 4, en Tres Lagunas. Y en el corredor Sur, en Gran Guardia será el miércoles 2, en General Lucio V. Mansilla y Villa Escolar, el jueves 3 y en Misión Laishí, el viernes 4.

Para finalizar, el titular de la cartera económica, señaló que la política de la Tarjeta Alimentar inyectará en la economía provincial, del rubro alimentos, una inversión mensual de 143.158.000 de pesos en comercios. Y en diciembre, se duplicará a 286.316.000 de pesos.

“Más del 50% de beneficiarios son del interior de la provincia, es decir que la inversión no va a quedar exclusivamente en los comercios de capital sino en toda la provincia”, sostuvo Ibáñez.

Detalles

A su turno, el ministro de la Comunidad, Aníbal Gómez, brindó detalles acerca de la prestación de la Tarjeta Alimentar, sus beneficiarios y su funcionamiento.

En ese marco, el funcionario explicó que la Tarjeta Alimentar es una política de complemento integral alimentario, que no suplanta a la Asignación Universal por Hijo ni a ninguna política existente; y reiteró que su implementación depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dentro del marco del Plan Argentina contra el Hambre.

“Esta tarjeta sirve para la compra exclusiva de todo tipo de alimentos, fundamentalmente está destinada a mejorar la calidad nutricional: carne, huevos, frutas, verduras, yogurt, y no admite la compra de bebidas alcohólicas. En el caso de que eso suceda, el Ministerio de Desarrollo Social podrá bloquear el plástico”, manifestó.

Los titulares de derecho de esta tarjeta son las madres y los padres con hijas e hijos de hasta seis años que al momento estén percibiendo la Asignación Universal por Hijo (AUH); las mujeres embarazadas a partir de los tres meses de gestación que actualmente perciben la asignación por embarazo; y las personas con discapacidad que perciben AUH.

La misma puede utilizarse en cualquier tipo de comercio, almacén, supermercado, feria o mercado popular que cuente con Posnet.

Respecto a la prestación, Gómez aclaró que consiste en una acreditación mensual de cuatro mil pesos para las familias con un hijo o hija de hasta seis años de edad o un hijo o hija discapacitado, sin límite de edad.

En el caso de familias que tienen más de un hijo o hija en la misma franja etaria y/o un hijo o hija con discapacidad, sin límite de edad, el beneficio será de seis mil pesos. Y para las embarazadas que perciben la asignación por embarazo, se les acreditará cuatro mil pesos.

Con relación al funcionamiento, remarcó que todos los meses se acreditará automáticamente la suma de dinero correspondiente y estará lista para utilizar, es decir, no es necesario ningún trámite adicional. Y que la tarjeta no permite la extracción de dinero.

En este punto, Gómez fundamentó que en Formosa, ante la situación de pandemia, se decidió dar curso a las prestaciones para garantizar la seguridad alimentaria de familias con niños y embarazadas, aún cuando no se contaba con las tarjetas físicas.

Hasta ahora los montos se acreditaban en las cuentas de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y disponían del dinero de acuerdo al cronograma de pagos establecido por Anses.

Para esta nueva etapa, los plásticos serán emitidos por el Banco Formosa y una vez que los beneficiarios los reciban ya no podrán extraer el dinero, sino pagar directamente con las mismas. Para la denuncia por robo o pérdida del mismo, podrán comunicarse al número 011 4319 2580.

Refuerzo extraordinario

Por último, el titular del área, anunció que en diciembre se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar, lo que significa que, por única vez, los titulares de la AUH con un hijo o hija cobrarán ocho mil pesos; las familias con más de un hijo o hija, doce mil; y las embarazadas también ocho mil pesos.

Compartir

Linkedin Print