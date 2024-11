El miércoles ingresó al Concejo Deliberante el proyecto del presupuesto 2025

El miércoles ingresó el proyecto de presupuesto 2025 al Honorable Concejo Deliberante, el concejal de la UCR, Enzo Casadei dialogó con el Grupo de Medios TVO al respecto y señaló que aún no han tenido acceso al proyecto del presupuesto 2025, además indicó que tendrán que llamar a sesiones extraordinarias para poder tratar el proyecto porque ya no dan los tiempos.

Casadei comenzó diciendo: “es obligación por la normativa que se presente el presupuesto antes de que termine el mes de octubre, es por ello que considero que ha ingresado un proyecto que ha venido a cumplir la formalidad de la normativa simplemente”.

“Tenemos que decir que aún no hemos accedido al expediente. Tenemos que recordar que hace dos semanas hemos aprobado la ampliación del presupuesto 2024 que pasó de largo porque tampoco había presupuesto a nivel nacional”, indicó.

“Creo que los tiempos legislativos en cuanto a presupuesto van a depender de cómo y cuando se trate el presupuesto nacional, el provincial para luego aprobarlo a nivel municipal que es lo que nos compete a nosotros y calculo que no se aprobará el presupuesto en el periodo ordinario sino que más bien tendrá que haber un llamado a sesión extraordinaria”, indicó.

“Nosotros queremos que el presupuesto se asemeje a la realidad y que realmente priorice cuáles son los reales problemas de los vecinos porque extender la peatonal suena muy lindo, pero la prioridad hoy pasa por el mejoramiento de las diferentes arterias de la ciudad”, acotó.

Chicanas

“El hecho de que tengamos el proyecto éste y los que sean en tiempo y forma no son chicanas, es un deber porque nosotros somos representantes de los vecinos que nos han votado, no pedimos respeto porque se nos ocurre, porque quienes nos han votado necesitan que las cosas sean lo más transparentes posibles para que entre todos les podamos explicar en que se destina el dinero que ellos pagan con los tributos municipales y me parece que la transparencia en ese sentido es primordial, independientemente del partido al que pertenecemos cada uno”, manifestó.