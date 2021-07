El MIJD se manifestó y volvió a reclamar la entrega de alimentos

Compartir

Ayer por la mañana, tras una concentración en la Plaza San Martín, el Movimiento Independiente Justicia y Dignidad (MIJD), se movilizó hacia Casa de Gobierno para reclamar la entrega de alimentos en el marco de una jornada nacional de protesta.

Cabe señalar que no es la primera vez que la organización se moviliza para exigir el envío de mercadería para los comedores y merenderos, o bien, que el gobierno provincial los asista con los alimentos necesarios para poder brindar la merienda en los barrios donde poseen los centros.

En ese sentido, Gabriela Sosa, referente del movimiento, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que “el punto general que estamos reclamando son alimentos para cada merendero, hace ya cuatro meses que no están enviando y necesitamos de eso, ya se había presentado una nota y ahora vamos por una respuesta, no podemos estar esperando, los chicos no esperan”, dijo.

Asimismo contó que “en capital tenemos 20 centros comunitarios que tiene una asistencia de entre 50 a 100 chicos, son muchos los que depende de nosotros y no podemos seguir con esta situación.

“Esta vez reclamamos únicamente alimentos que es lo más indispensable en estos momentos. Si no tenemos una respuesta favorable en estos días vamos a tomar otra medida hasta que nos envíen los alimentos o nos ayuden desde la provincia. Nosotros pedimos lo indispensable para brindar la merienda al menos, queremos que los chicos tengan todos los días un vaso de leche”, finalizó Sosa.

