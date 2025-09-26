«El Milagro Formoseño»: Cifras Históricas del INDEC Muestran un Derrumbe de la Pobreza y la Indigencia en Formosa

El más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) ha desatado un intenso debate y una ola de análisis en Formosa. Los datos, correspondientes al primer semestre de 2025, revelan un descenso tan abrupto y significativo en los índices de pobreza e indigencia dentro del aglomerado Formosa que el fenómeno ya es catalogado como “el milagro formoseño”. La noticia, detallada en el programa radial “Una Cuestión de FEr” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a viernes de 17 a 19h), pone en relieve una mejora en los indicadores socioeconómicos que supera los promedios a nivel nacional y regional.

La Medición Oficial: Pobreza vs. Indigencia

Para comprender la magnitud de los números difundidos, es crucial recordar la metodología del INDEC. La medición se centra en el aglomerado Formosa y define dos umbrales clave basados en el ingreso de los hogares, tomando como referencia una familia tipo compuesta por “dos adultos y dos niños”:

Pobreza : Se establece a partir de la Canasta Básica Total (CBT) . Esta canasta es exhaustiva e incluye la cobertura de “alimentos, servicios, ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Así todo, ahí incluye todo” . Un hogar cae “por debajo de la línea de pobreza” si sus ingresos no alcanzan para costear la CBT.

: Se establece a partir de la . Esta canasta es exhaustiva e incluye la cobertura de . Un hogar cae si sus ingresos no alcanzan para costear la CBT. Indigencia: Es la situación más extrema y se define por la incapacidad de cubrir la Canasta Alimentaria (CA). Este indicador solo mide los ingresos necesarios para satisfacer “las necesidades mínimas calóricas de ese grupo conformado de hogar de dos adultos y dos niños”. Las familias que no acceden a la CA son consideradas indigentes.

El “Milagro Formoseño” en Detalle: Descenso Interanual de Récord

La comparación interanual, que confronta el primer semestre de 2024 (un período de fuerte impacto inflacionario al inicio de la gestión de Javier Milei, con “liberación de precios” y una inflación que, si bien desaceleró el ritmo de crecimiento, seguía siendo alta) contra el primer semestre de 2025, es donde radica la espectacularidad del informe.

Pobreza: Reducción del 40%

Hace solo un año, el aglomerado Formosa registraba que el “67,6% de las personas” se encontraban “por debajo de la línea de pobreza”. Este número representaba una situación social crítica.

El informe actual evidencia una caída histórica: la pobreza en Formosa se desplomó al “28,3%”.

“Por eso hablamos del milagro formado, la pobreza en Formosa bajó el 40%, así estamos hablando del 28,3% de las personas hoy en el aglomerado Formosa eh están por debajo de la línea de pobreza.”

En términos absolutos, esto significa que la cantidad de personas pobres en el aglomerado Formosa hoy asciende a “75.215”, una considerable disminución respecto al año anterior.

Indigencia: La Caída más Dramática

La indigencia mostró un descenso aún más pronunciado, casi aniquilando el indicador. En el primer semestre de 2024, el índice se ubicaba en “19,8%”.

La nueva medición del INDEC la sitúa en un bajísimo “2,7%”. Esto implica que actualmente hay “7.128 personas” por debajo de la línea de indigencia en el aglomerado urbano de Formosa.

La Brecha con el Contexto Nacional y Regional

La performance de Formosa no solo es sobresaliente a nivel interno, sino que la ubica en una posición ventajosa respecto al resto del país y de la región NEA. El conductor del programa enfatizó que esta disminución “fue por arriba del promedio” nacional.

Contexto Nacional : A nivel país, la pobreza en el primer semestre de 2025 cayó al 31,6% y la indigencia al 6,9% . Formosa, con 28,3% y 2,7% , logró posicionarse “debajo del promedio nacional” . A pesar de la mejora general, la Argentina aún registra “9,4 millones de pobres” y “2 millones de indigente” .

: A nivel país, la pobreza en el primer semestre de 2025 cayó al y la indigencia al . Formosa, con y , logró posicionarse . A pesar de la mejora general, la Argentina aún registra y . Contexto Regional (NEA): Formosa ha logrado separarse de sus vecinos. Mientras Gran Resistencia registró un alarmante “48,1% de pobreza” (con 15,5% de indigencia), y Corrientes y Posadas alcanzaron el 37,4% y 38,1% de pobreza respectivamente, Formosa los superó.

Mejora Semestral y Aumento del Ingreso

El análisis también incluyó la comparación semestral, demostrando que la mejora no es solo interanual, sino que se ha mantenido constante:

Pobreza : El indicador pasó del 46,2% en el segundo semestre de 2024 al 28,3% en el primer semestre de 2025.

: El indicador pasó del en el segundo semestre de 2024 al en el primer semestre de 2025. Indigencia: Este índice pasó de 7,5% en el segundo semestre de 2024 a 7,2% en el primer semestre de 2025, siguiendo la tendencia de una “disminución progresivamente” ligada a la estabilización de la canasta básica.

En paralelo, el INDEC reportó que el ingreso medio per cápita en Formosa se incrementó de $153.956 en el primer semestre de 2024 a $368.802 en el primer semestre de 2025.

La Paradoja de Formosa: Realidad Social vs. Estadísticas

Si bien los números son innegablemente positivos y generan un optimismo estadístico, el programa planteó una profunda reflexión sobre la “realidad” que se vive en otros sectores, especialmente el comercial y laboral. Se recordó que, a pesar de la mejora, “28 de cada 100 formoseños sigue siendo pobres, esta es una realidad y tres de cada 100 siguen siendo indigentes”.

La estructura económica formoseña, con “40.000 empleados públicos”, casi “40.000 personas que reciben algún tipo de pensión” y apenas “22.000 trabajadores registrados” (estos últimos datos para toda la provincia, no solo el aglomerado), complejiza la interpretación. A esto se suman miles de personas que dependen de la ayuda social, como los que reciben “módulo alimentario” (cerca de 8.000) o el “plan Nutrir” (cerca de 16.000).

“Ahí ahí, ¿viste? Cuando empezás a analizar otros números, no termina de cerrar la historia, ¿no? Pero bueno, en definitiva este eh bueno, eh esto es lo que ha difundido el INDEC respecto de eh los datos de indigencia y pobreza el día el día de hoy.”

Esta aparente contradicción se refleja en las demandas gremiales por aumentos salariales y en la realidad del comercio local. Pese a la caída de la pobreza, la “poca venta” y la falta de “rotación” de mercadería afectan especialmente a los pequeños comerciantes, quienes deben sostener altos costos fijos (como la energía eléctrica a “tarifa plena”, sin subsidios) sin el ingreso suficiente. La disminución en las ventas también se ve reflejada en la caída de la recaudación del IVA, un impuesto coparticipable.

En resumen, el informe del INDEC consolida el concepto de “milagro formoseño” en el plano estadístico, aunque la próxima etapa de análisis será determinar si esta “foto” se condice con la “película” de la vida diaria y el mercado de trabajo local. El debate sobre “la confianza o la desconfianza en estos números” ya está instalado en la agenda pública.