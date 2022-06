El Ministerio de Educación entregó netbooks en la EPET 7

Compartir

Ayer por la mañana, el Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa, realizó la entrega de 228 netbooks a estudiantes de segundo año de la EPET N°7 de la ciudad capital.

Al respecto, el ministro de Cultura y Educación, Luis Eugenio Basterra consideró que esta entrega forma parte de «la recuperación del concepto de inclusión digital».

«Durante cuatro años había desaparecido la defensa de este derecho y lamentablemente luego de ese periodo en el que no se proveyeron de las netbooks a los alumnos, vino la pandemia. Que distinto hubiera sido el abordaje pedagógico si se hubiera dispuesto de estos equipos en cada hogar, hoy se está recuperando», sostuvo.

Además, el funcionario precisó que se prevé la entrega de más de 100 mil dispositivos de este tipo para toda la provincia de Formosa y manifestó que “es una buena noticia”, no sólo porque los jóvenes van a disponer de estos aparatos, sino también porque posibilitará que «las familias sigan siendo parte del proceso educativo de la comunidad educativa».

«En el caso de las comunidades educativas urbanas les corresponde a los alumnos de segundo año; en el caso de rurales, de primero a tercero; en el caso de la modalidad Intercultural Bilingüe, de primero a sexto», señaló.

Y agregó: «a partir de estos dispositivos se genera la oportunidad de que las familias también recuperen aprendizajes e incorporen nuevos sobre vincularse con las nuevas tecnologías y que a la vez sean parte del proceso de formación de sus hijos e hijas».

Asimismo, Basterra se refirió al recorte de esta política educativa durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri y aseveró que «ellos tuvieron siempre un concepto clasista de la educación».

«Una educación mínima para la juventud masiva y una educación selectiva y clasista para quienes tienen un poder adquisitivo mayor, por lo tanto, brindar un instrumento como este era superfluo para esa percepción», expresó.

Y aclaró: «para nosotros, por el contrario, es un concepto de inclusión darles a todos los jóvenes de nuestro país y provincia la oportunidad de desplegar sus capacidades con estos edificios, con la conectividad y obviamente con los equipos digitales que se proveen».

A su vez, el ministro recordó que el año pasado se entregaron más de cuatro mil tablets y también netbooks y «hoy se sigue con este proceso que es muy formal, dado que las familias se tienen que hacer responsables de la recepción de estos equipamientos y que como es la transferencia de un bien tiene que estar bien registrado para que no exista ninguna duda de la equidad en la entrega».

«De hecho, quien despliega el dispositivo de distribución es el Correo Argentino, acompañado obviamente por quienes tenemos la responsabilidad de que lleguen a los usuarios que correspondan. A medida que cumplimentan los requisitos formales, a la semana se les envía la computadora», detalló.

