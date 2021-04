El ministro Aníbal Gómez garantizó insumos para la realización de hisopados

Compartir

El ministro de la Comunidad, a cargo de la cartera sanitaria, Aníbal Gómez garantizó que el estado provincial cuenta con los insumos necesarios para la realización de estudios de PCR. Advirtió que en este momento en todo el mundo escasean los elementos por lo que son constantes las gestiones para garantizar la llegada a Formosa de los mismos.

Confirmó además que el día viernes la provincia recibió lo adquirido por el Ministerio de Economía y rápidamente fue distribuido al interior del territorio.

“En este momento en toda la Argentina y el mundo todo lo que sea equipamiento médico, insumos que tengan que ver con terapia intensiva, estudios de diagnóstico, son escasos. Es una gestión permanente del gobierno provincial para lograr que los proveedores aseguren la provisión” destacó en el marco de la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 “Enrique Servián”.

“Debo llevar tranquilidad, se cuenta con los recursos e insumos suficientes para hacer los hisopados de PCR, el viernes se recibieron y fueron distribuidos al interior provincial” avanzó.

Llamado a la reflexión

El funcionario hizo un llamado a la reflexión a la comunidad, para el caso de dar positivo a COVID-19 accedan a ser trasladados a un Centro de Atención Sanitaria (CAS) para una mejor atención médica.

Comentó que tras la implementación del SIPEC-COVID, sistema de emergencias con ambulancias diferenciadas por colores para la atención domiciliaria y en CAS y para el traslado de pacientes tanto positivos, como contactos estrechos, se detectaron pocos casos de personas que se negaron a ser instalados en un CAS.

Dijo el funcionario que “ cada uno de los pacientes que vamos detectando que son positivos, a través de esta gran cantidad de hisopados, son visitados en su domicilio por un equipo conformado por asistente social, médico y enfermero” y en ese caso, “ Les pedimos que accedan a ser trasladados a un CAS, van a estar mejor controlados, evitar contagiar a su familia y al resto de la comunidad”.

Detalló que de acuerdo al trabajo del día viernes de estos equipos, 4 de 94 personas rechazaron el traslado a un CAS por diferentes razones. “Sólo estoy dando un ejemplo, pero necesitamos que esas 4 personas, acepten, que el 100 por 100 estén atendidas en un CAS, aisladas del resto, si queremos que esta curva de contagios, de fallecimientos, disminuya” pidió.

“Zapatero a tus zapatos”

En otro orden, el titular del MDH insistió en que las presentaciones judiciales que intentan frenar la implementación de medida sanitarias en la salud pública no hacen más que entorpecer la lucha por manejar una cuestión netamente biológica.

Criticó asimismo a quienes no quieren entenderlo e insisten con la presentación de habeas corpus, “sin sentido” mientras la provincia batalla contra un virus que se lleva vidas de millones de personas en el mundo.

“El virus no entiende de leyes, sino de cuestiones biológicas, así que habeas corpus, presentaciones judiciales no nos sirven, lo único que hacen es entorpecer y poner palos en la rueda a las medidas sanitarias que se deben tomar para contener el avance del virus, y evitar más infectados y fallecidos”, consideró.

“Está demostrado que los pacientes afectados por esta enfermedad, más aun con las nuevas variantes, afectan a todas las personas, no solo adultos, también jóvenes, produciéndole la muerte o afecciones graves, sin saber las consecuencias que podrán tener a futuro”, subrayó Gómez.

Recordó además que su par, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, “ya lo calificó muy bien en la última reunión del COFESA, cuando le preguntaron por esto de Formosa y las presentaciones judiciales, dijo zapatero a tus zapatos”. Y agregó: “El que quiera entender que entienda, el resto, que no entienda, tendrá que repensarlo, saber que los errores que se cometen con sus acciones tienen un costo en vida, en enfermedad de la gente. Es de buena persona saber reconocer si se equivocaron y retomar el camino correcto” sostuvo.

