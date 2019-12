El ministro Aníbal Gómez se reunió con los referentes de los movimientos sociales

Compartir

El Dr. Aníbal Gómez encabezó en el día de la fecha de una reunión con referentes de movimientos sociales que tienen su participación y su actividad social y políticaaquí en la Provincia, tanto en capital como en el interior.

Participan de la misma Justino Falcón y Viviana Jara como referentes de Pueblos Unidos; Cristina Castellano en representación de la Corriente Clasista y Combativa; Andrés Bertozzi de Nueva Mayoría; Ángel José Carolini del Movimiento de los Pueblos; Martín Oviedo como referente del Movimiento Acción Cristiana; la referente social Myrian Mabel Coronel; Virginia Jara representante al MIJD; Lelis Ruth Olivera de Corriente Martín Fierro y Sergio González de La Resistencia.

Nos reunimos con el objetivo de definir los métodos de acción tendientes a lograr el bienestar común de las familias formoseñas, tanto el gobierno provincial como los movimientos sociales debemos tener unidad de concepción que nos lleve a la unidad de acción, resaltó el ministro.

Durante la reunión cada uno de los referentes tuvieron su espacio para expresar su posición ante la situación política, económica y social que vive nuestro país en general y la provincia en particular, donde han sido coincidentes en que hemos atravesado una profunda crisis como consecuencia de las políticas implementadas por el gobierno nacional anterior y que en Formosa la situación ha sido atenuada gracias a las políticas sociales que en forma sostenida viene desarrollando nuestro gobernador. Esperanzados también con las acciones que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación puso en marcha en este corto periodo de gestión y en conocimiento de los proyectos a realizar, la mayoría de los movimientos sociales que representan a nivel nacional, han tomado la postura del diálogo y consenso, y no los métodos de enfrentamiento y lucha violentos que fueron necesarios estos últimos 4 años debido al desinterés del gobierno de Macri por escuchar e implementar medidas de apoyo para los sectores más necesitados.

También remarcaron su desacuerdo con las medidas de fuerza tomadas por algunos movimientos sociales en estos últimos días ya que están seguros que no son necesarios ante un gobierno nacional que está trabajando por los que más necesitan y le ha brindado espacios de participación. Menos aún a nivel provincia, donde reconocen al Dr. Insfrán como un gobernador comprometido con su comunidad y abierto a sus demandas, por lo que hicieron propicia la oportunidad para transmitir su agradecimiento al primer mandatario provincial.

El Dr. Gómez remarcó la oportunidad histórica que tenemos como formoseños con un gobierno nacional que tiene nuestra misma ideología y que como tal busca el bienestar común de las familias en particular de las más vulnerables. Resaltó además que en Formosa se vienen implementando políticas anticíclicas con el objeto de mitigar la situación económica de todos, pero especialmente de los que más necesitan, como son el Plan Nutrir, el subsidio a la energía eléctrica y el transporte público, entre muchas otras; todas con recursos provinciales. Este es un momento propicio, donde debemos dejar de lado las individualidades, para centrarnos en los objetivos comunes, teniendo presentes las premisas de nuestro gobernador: unidos, organizados y solidarios, enfatizó.

Quedó de esta manera establecida una mesa de diálogo permanente con los referentes de los movimientos sociales para definir acciones y continuar trabajando en conjunto.