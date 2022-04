El ministro Ariel Gustavo Coll disertó en conferencia de jueces de todo el país

Compartir

El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Ariel Gustavo Coll disertó en una conferencia destinada a jueces de todo el país, encabezada por el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti.

El magistrado habló en representación de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (JUFEJUS) junto con otros oradores referentes de distintos sectores del quehacer judicial: María Claudia Caputi, presidenta de la Red Mujeres para la Justicia; Marcelo Galle Tagle, de la Asociación de Magistrados; Javier Leal de Ibarra, por la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales; Ariel Lijo, Asociación de Jueces Federales; Mariano Llorens, Asociación de Magistrados; Alberto Lugones, Consejo de la Magistratura y Karina Perilli, de la Junta de Tribunales Orales Federales, todo bajo la coordinación de María Bourdin.

Durante el encuentro denominado: “Una década de políticas de Estado en el Poder Judicial. Los nuevos desafíos”, jueces y camaristas de diversos puntos del país analizaron y debatieron sobre temas centrales vinculados al servicio de Justicia, tales como la independencia judicial, género, narcotráfico, comunicación y transparencia, gestión, lesa humanidad y ambiente, entre otros puntos.

En lo atinente al doctor Coll, al momento de realizar su exposición el magistrado hizo referencia al valor preponderante que tiene la independencia judicial y a la necesidad de que los poderes judiciales dispongan su propia agenda atendiendo a las demandas de la sociedad, a los avances tecnológicos verificados en todas las provincias y a los mecanismos de acceso a Justicia.

También señaló la importancia que tiene la Justicia de Paz, los delegados vecinales y los facilitadores judiciales, en la valiosa tarea de acercar la Justicia a la sociedad, fundamentalmente a los sectores de menores recursos, y la función que vienen cumpliendo detrás de este mismo cometido las oficinas de atención al ciudadano y las unidades móviles.

La conferencia fue transmitida de manera online y seguida en vivo en todo el país, en tanto el ministro Coll habló por videoconferencia desde la ciudad de Ushuaia donde estaba sesionando en ese momento la comisión directiva de la JUFEJUS.

El ex presidente de la CSJN, Lorenzetti abogó por respetar la independencia judicial y reclamó por las vacantes en la Justicia, un problema recurrente que mantiene más del 30 por ciento de los cargos sin cubrir. “No hay desarrollo económico ni seguridad para la población sin un Poder Judicial profesional e independiente”, manifestó el magistrado.

También se refirió la imagen de la Justicia en la sociedad: “Escuchamos con frecuencia que el Poder Judicial tiene mala imagen. Es peligroso que los jueces busquen la buena imagen dictando fallos populares. Lo que hay que buscar es la profesionalidad”, y en esa línea aseguró que el Poder Judicial “debe ser reformado para asegurar la paz social, no para alterarlo”.

Luego se hizo otra profundización en la Corte a principios del año 2018. Y resaltó que los principios generales de estas políticas de Estado son: 1) Que las reformas se deben enfocar en la demanda social y no en las disputas de poder; 2) Que las reformas deben enfocarse en la independencia; 3) Que el Juez debe dedicarse a dictar sentencias: es fundamental separar la actividad judicial de la administración y gestión

En su intervención, el juez federal Ariel Lijo destacó la necesidad de los encuentros entre los jueces para conocer las diferentes necesidades de los magistrados a lo largo del país. “Los jueces tienen realidades muy distintas. Hacer públicas estas situaciones y que la gente escuche lo que nos pasa contribuye con la percepción social que se tiene de determinadas conductas”, dijo.

Por su parte, el camarista Mariano Llorens abogó por acercar la Justicia a la sociedad. “Los jueces tenemos que estar más cerca de la sociedad, no vivimos en un mundo de privilegios como se dice, es importante la política de comunicación que implementó la Corte en su momento y que luego se abandonó. De los poderes del Estado somos de los que más capacitación demandamos, en la capacitación técnica y en el perfil del juez”, sostuvo.

A su turno, el juez Alberto Lugones, integrante de la Cámara Federal de San Martín y del Consejo de la Magistratura, alertó sobre el “momento de incertidumbre” que vive el organismo que selecciona y acusa a los jueces por el fallo reciente de la Corte Suprema que obliga a modificar su composición. “Los problemas se suscitan cuando las políticas partidarias influyen en nuestras decisiones”, opinó.



