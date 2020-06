Jorge Ibáñez brindó precisiones del cronograma de pago del IFE

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, precisó que el lunes comenzará el segundo pago del IFE a quienes, además, cobran la Asignación Universal por Hijo, o Asignación por Embarazo. Luego, del 23 de junio al 6 de julio el cronograma estipula que cobren quienes tienen Cuenta Bancaria Unica (CBU) y lo pueden recibir en sus cuentas. En tanto que en último lugar, recibirán el pago según DNI aquellos que no tienen CBU y cobraron el primer pago a través de la Red Link o Banelco (habrá modificaciones en la modalidad de pago), en las sucursales del Banco Formosa o a través del operativo especial de pago en localidades del interior provincial.

Durante la conferencia de prensa de ayer del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica provincial indicó que la responsable de ANSES, Fernanda Raverta, comunicó oficialmente que los beneficiarios que no cuentan con CBU, es decir que cobraron el primer pago del IFE a través de la Red Link o Banelco obteniendo un código de seguridad, lo harán en esta oportunidad en una sucursal bancaria.

Este grupo tendrá la posibilidad de tramitar un CBU, según anunció Raverta para que “los 9 millones de argentinos y argentinas no solo estén incluidos en materia económica y social para atravesar esta emergencia sino que quedan bancarizados para que después de este momento puedan seguir adquiriendo inclusión en todos los sentidos”.

El ministro Ibáñez indicó que la modificación se debe a que se produjeron muchos inconvenientes en el acceso a los códigos que tenían que recibir los beneficiarios, a través de sus números de celular o bien a sus correos electrónicos, de acuerdo a la información proporcionada al momento de inscribirse al beneficio.

Precisó que finalizado el primer pago del IFE en todo el país, la inversión social del Estado fue de 118 mil millones de pesos para financiar diferentes programas sociales, dirigidos a la población en situación más vulnerable.

Asimismo, detalló que el pago de la segunda cuota del IFE comenzará el lunes y se extenderá hasta el 22 de junio, con los que tienen la cuenta de la AUH o Asignación por Embarazo.

Del 23 de junio al 6 de julio aquellos que tienen CBU. Con respecto a los no bancarizados, tanto aquellos que cobraron en alguna de las sucursales del Banco Formosa como a través del operativo especial de pago en el interior provincial, no hay fecha todavía de cronograma.

Sector privado

El ministro de Economía describió que la nueva inversión del Estado para acompañar a las empresas, a través del Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción, supera los 37.000 millones de pesos, y anticipó que el desembolso de este salario complementario será canalizado a partir de la próxima semana por la ANSES, alcanzando a más de 2 millones de trabajadores del sector privado.

Cooperativas

Por otra parte, el doctor Jorge Oscar Ibáñez manifestó que el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación anunció la implementación junto al Banco Nación de una línea especial de créditos para cooperativas de trabajo, a una tasa final del 18 por ciento, con un monto total de 2.000 millones de pesps para 1.500 cooperativas del país.

“¿Para qué son estos créditos. Para capital de trabajo a una tasa subsidiada del 18 por ciento, con tres meses de gracia o garantía, es decir que no abonan intereses ni capital por tres meses. A partir del mes tres al siete, abonan los intereses; y a partir del mes siete en nueve cuotas iguales y consecutivas capital e intereses. El monto por ejemplo que cada cooperativa puede retirar son tres salarios mínimo, vital y móvil por asociado o el equivalente a 30 días de ventas las cooperativas que facturan”, puntualizó.

Los interesados pueden ingresar al INAES, y consultar con CUIT y contraseña. O bien, en la Subsecretaría de Economía Social de la Provincia, Belgrano y Pringles, planta baja. Solicitar un turno vía telefónica al 370 4430293 o al correo electrónico.

Descuento para personal de salud

El ministro Ibáñez también señaló que la petrolera estatal YPF lanzó un descuento del 15% en combustibles para el personal de salud de todo el país, ya sea del sector público o privado, pagando con la APP YPF.

Para acceder al beneficio se requiere una foto de la matrícula o el certificado que acredite ser personal de salud. Mayor información, en el Link: www.personaldesalud.ypf.com