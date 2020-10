El ministro de Economía, Jorge Ibáñez presentó los índices de precio al consumidor del INDEC

Compartir

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, presentó los índices de precio al consumidor publicados por la Dirección de Índice de Precio al Consumidor del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

“Consideramos que es importante para que entre todos veamos la marcha de los precios y la variación de la inflación, que parece no tener techo, en un momento en que todavía siguen congeladas las variables fundamentales de las tarifas donde están los combustibles y tarifas eléctricas y los precios, siguen subiendo”, indicó.

En ese marco, el funcionario señaló que la variación mensual con respecto a septiembre es del 2,8%; la interanual de septiembre de 2019 a este año, es del 36,6% y la variación acumulada desde el 1 de enero de 2020 hasta el último día de septiembre, es del 22,3%.

“¿Cuáles fueron los elementos que dieron pasos grandes y llevaron la inflación del mes de septiembre a estas cifras?”, preguntó Ibáñez; y agregó: “El promedio general del Índice de Precios al Consumidor, es el 2,8%, este índice nace de una metodología de muchos años que tiene INDEC, a partir de la encuesta permanente de hogares”.

El ministro manifestó que dicha metodología se realiza en todas las grandes ciudades, capitales o no, de las provincias argentinas y luego se confecciona una canasta de productos y se discriminan doce que, mes a mes, se les controla el precio para obtener este índice.

En ese contexto, Ibáñez expuso un gráfico donde se vio que el más bajo de todos es del 0,1% y el que corresponde a ropa y calzados, “pegó un salto fenomenal” del 5,8%, al igual que las bebidas alcohólicas y el tabaco que están en segundo lugar.

“Alimentos y bebidas que es fundamental está en el 3,0%, por lo tanto, de alimentos y bebidas hacia la suba que han tenido los precios es lo que llama la atención”, remarcó el titular de la cartera económica.

Y recordó que, “desgraciadamente” en Argentina cuando crece la demanda de algún producto, ya sea porque el trabajador “tiene un peso más en el bolsillo”, la economía “se pone en marcha” y “hay ingresos para otros sectores como de clase media”, comienza a haber consumo y aparece “la vieja y nefasta práctica” de, en lugar de producir más, ajustar y subir los precios.

“Tratamos que varias herramientas nos permitan hacer de que estos precios no suban de esta forma, como puede ser en cuanto a los alimentos, por todos los medios eliminar la intermediación de los productos, porque nos preocupan los alimentos y medicamentos”, subrayó el ministro.

Con respecto al índice de equipamiento y mantenimiento del hogar, “han tenido muy buen comportamiento” y también tiene una mayor demanda.

Por último, en cuanto a la variación de estos índices de un año a esta parte, Ibáñez mostró que, en octubre, noviembre y diciembre de 2019, se marcaron picos “realmente alarmantes”, sobre todo en diciembre que tuvo el 53,8% y marcó una variación récord.