El ministro Domínguez dijo que 2021 será «el segundo año récord»

El ministro de Agricultura y Ganadería de Argentina, Julián Domínguez, afirmó que el 2021 será «el segundo año récord en la historia» en exportaciones de carne vacuna y será «récord en la producción y exportación» de maíz.

En declaraciones que realizó desde la Casa Rosada a los canales 9 de Entre Ríos, 13 de Santa Fe y Telefé de Rosario, Domínguez también se mostró hoy confiado en que «de aquí a fin de año» se resolverá la problemática de las vacas de conserva que se exportan a China y pidió que «no confundan» con información errónea de cierre o cepo de exportación de carne porque «lo único que hacen es perjudicar a la parte más débil, que es el productor».

El funcionario consideró «un reclamo muy cierto respecto a la vaca categoría D y E, que es la vaca conserva que tiene destino el mercado chino», por lo que una resolución vigente desde hoy llegó «para resolver de aquí a fin de año la existencia de toda vaca que no tiene capacidad reproductiva y tiene como destino prioritario el mercado chino».

Asimismo, resaltó que recibió «a la Mesa de enlace con los señores gobernadores, el gobernador (de Santa Fe, Omar) Perotti estuvo al frente de este reclamo y bueno, tuvimos que transferir las competencias desde el Ministerio de Industria nuevamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca». «Así que eso se ha hecho. La medida está operativa a partir del día de la fecha, y antes de fin de año tenemos que terminar con las denominadas vacas de categoría D y E para permitir un mayor desarrollo de la ganadería de nuestro país. Era un reclamo lógico y era un problema que había que resolverlo», añadió.

Domínguez opinó que «la apertura del mercado chino significó una nueva posibilidad para la exportación y para el productor» y dijo que «un montón de productores, sobre todo los más chicos, no habían podido vender la vaca que no tiene capacidad de recría y que pierde peso».

Ese hecho «afecta el desarrollo de la ganadería, porque esa vaca está ocupando el lugar de una vaca nueva, que puede generar alimento y mejorar la productividad».

El abogado y exintendente de Chacabuco, señaló que «el gobernador Perotti está sobre este tema, siempre pretende más para su provincia y es intenso en sus reclamos».

Por otra parte, recordó: «Cuando asumí, el presidente (Alberto Fernández) me pidió que salga al diálogo con todos los sectores donde había inconvenientes» y para ello, dijo, se reunió con diferentes gobernadores y la Mesa de Enlace para «trabajar sobre el problema de vaca vieja, conserva, o vaca categoría e y d» y por eso «ayer se resolvió la apertura de su exportación a China, mercado estratégico para los productos argentinos».

«El segundo tema tratado fue el acceso al crédito a tasa diferenciada a productores de acopio superior al 5% en sus campos, ese acceso se dio en el Banco Nación y debe estar disponible para los productores», añadió.

El ministro nacional remarcó que la exportación de carne vacuna «nunca estuvo cerrada», y que el 2020 «fue el año de mayor exportación de la historia de Argentina y este año va a ser el segundo histórico y con récord».

En tanto, aseguró que estas dos decisiones «no tendrán ninguna incidencia en el precio de mostrador» de la carne, ya que se exportarán a China «unos 140.000 animales que en Argentina no se consumen».

Domínguez dijo que los aumentos en el precio de la carne vacuna en mostrador se registraron producto de «una gran cantidad de empresas sin sustento ni capacidad de operatoria que compraban el animal en negro para especular». Por eso, confirmó que desde el Ministerio trabajan para «privilegiar la exportación vinculada a la industrialización, queremos que exporten los que generan valor agregado, tengan años de inversión, toman trabajo en blanco y pagan impuestos»

Esa labor, añadió, derivó en «que hayan desaparecido más de 50 operadores que no tenían sustento ni respaldo y generaron una cadena de especulación que elevaron el precio de mostrador» y también en «dar garantía a la exportación y ordenar el mercado».

Por otra parte, Domínguez pidió «dejar de hablar de falta de previsibilidad» en las exportaciones de maíz, porque eso «es confundir y perjudicar al productor, bajándole el precio al grano». «Estamos tratando de construir certeza, no vamos a tomar ninguna medida intempestiva que perjudique, sino planteamos reglas claras y previsibilidad para construir un sendero de razonabilidad y que Argentina venda lo que tiene, no lo que no tiene», agregó. El funcionario nacional manifestó que también el 2021 será «año récord en producción y exportación de maíz, ya se registraron las 38.500.000 toneladas de saldo exportable».

En ese sentido, precisó que «el único requisito» que pide el Gobierno nacional es «que cada declaración jurada esté respaldada por su compra física con fecha cierta de arribo», ya que «hay más de 7 millones de toneladas compradas en el mercado producto de una especulación».

Esa especulación «hizo que se vendiera a un precio no conveniente y perjudica al productor y ganadero», consideró Domínguez, a lo que llamó a «no crear fantasmas» e interesarse en «proteger al productor y trabajo argentino y no a la especulación de multinacionales».

Ahora, acotó, «lo que estamos haciendo es dar solución a un problema que había quedado pendiente y que va a permitir recomponer rápidamente a los productores el stock ganadero, porque la venta de ese animal va a un nuevo animal, que genera la recomposición del stock ganadero y la mejora de la capacidad productiva».

