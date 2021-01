El ministro Gómez aseguró que “la estrategia sanitaria de Formosa es la más exitosa del país”

Compartir

El doctor Aníbal Gómez, ministro de la Comunidad a cargo de la cartera de Desarrollo Humano, subrayó que “la estrategia sanitaria de Formosa es la más exitosa del país” para enfrentar la pandemia del COVID-19.

Así lo manifestó al participar de la conferencia que se ofreció el jueves desde la Casa de Gobierno para esclarecer sobre las detenciones de las concejalas capitalinas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz.

“La provincia de Formosa tiene una estrategia bien definida con respecto a cómo encarar esta situación de la pandemia que afecta al mundo entero”, inició diciendo el ministro Gómez. “Esta estrategia está demostrada en los hechos que es la más acertada porque la evidencia así lo indica. En lo sanitario, tenemos el menor número de infectados del país y lo que es más importante la menor cifra de fallecidos por esta enfermedad”, afirmó.

Además, sumó que si se analiza el aspecto económico “también vemos que la famosa dicotomía entre la salud y la economía es una falsedad porque Formosa sigue funcionando y así está reconocido en todas las estadísticas y los medios nacionales”.

Tras reiterar que “la estrategia sanitaria de Formosa es la más exitosa del país”, remarcó que “también la aplican otros países del mundo”.

Refirió el funcionario que se trata de “un control efectivo cuando hay brotes de esta enfermedad, tal como está ocurriendo en nuestro país y en provincias vecinas, de control del movimiento de las personas porque el virus no se mueve por sí solo, sino a través de las personas”.

“El coronavirus tiene una característica principal que es ser muy contagioso. Hay nuevas variantes que han surgido en Inglaterra, Sudáfrica, Japón y Brasil que son más contagiosas y ya han llegado a nuestro país”, advirtió, apuntando que “no ataca a todos por igual, sino a aquellas personas mayores de edad y las que tienen enfermedades crónicas no transmisibles”.

Puntualizó, que “Formosa aplicó un control de las personas que ingresan a la provincia con un estudio que se denomina PRC, el cual determina si se es o no poseedor del virus, tenga o no síntomas”, al tiempo que “mientras tanto hay un período que deben cumplir, una cuarentena, porque en ese lapso por más que se tenga un PCR negativo pueden presentar la enfermedad, ya que justamente el virus tarda unos días en manifestarse”.

Es así que “se implementó un PCR al ingreso al territorio, luego otro a los siete días de estar en la provincia y uno más al día 13, de manera que si da negativo al día 14 pueda salir de la cuarentena”.

“Esta es la mecánica que emplea la provincia de Formosa y que está dando buenos resultados”, significó, haciendo notar que “se trata de sentido común, no hace falta ser ningún científico para saber que una vez que la persona tiene los dos PCR con 72 horas de diferencia entre ellos, al finalizar la cuarentena, nosotros estamos seguros de que esa persona no va a salir con el virus en su organismo y va a infectar a sus familiares u otras personas de la comunidad”.

Lo sucedido

Asimismo, el ministro Gómez fue categórico al explicar lo que sucedió en la Escuela Nº 18 que derivó en las detenciones de las concejalas capitalinas Neme y Ruiz Díaz.

“Había un grupo de personas de contactos estrechos que estaba cumpliendo una cuarentena –detalló-. Se hisoparon al ingreso, a los siete días, y luego para finalizar e irse a sus domicilios. Pero en un pequeño grupo, no en todos los alojados, salió una persona positiva que tenía contactos con ellos, por lo tanto la misma fue trasladada en forma inmediata a un CAS para que allí continúe el tratamiento”.

Pormenorizó que “a los siete días, que se cumplieron este jueves, se realizó un nuevo PCR dando resultados negativos, con lo cual lo que debemos esperar ahora son las 72 horas tal cual como venimos aplicando”.

“De manera que si el día sábado estas personas dan negativo se irán a su casa sin ser portadoras del virus y sin poner en riesgo a sus familias y el resto de la comunidad formoseña”, completó.

