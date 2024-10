El ministro Gómez realizó el lanzamiento de la campaña contra el dengue 2024 – 2025

Durante el acto reivindicaron el valor y los buenos resultados del trabajo conjunto e integral que, por varios años consecutivos, viene desplegando el Ministerio de Desarrollo Humano y las demás instituciones del Gobierno de la Provincia.

En la mañana de este lunes, 7 de octubre, la provincia de Formosa concretó el lanzamiento de la campaña contra el dengue que se llevará a cabo a lo largo y ancho del territorio, tanto en la Capital como en las localidades del interior, en el periodo 2024 – 2025.

El evento fue encabezado por el ministro de Desarrollo Humano, Aníbal Gómez, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Medicina Sanitaria, doctor Manuel Cáceres; la directora de Epidemiología y Medicina Tropical, doctora Claudia Rodríguez; otros funcionarios de esa cartera y directores de los hospitales y centros de salud de toda la provincia.

También estuvieron presentes el jefe del Comando Radioeléctrico Policial, el comisario General Juan Humberto Verón; el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de Formosa, Fabián Cáceres y el defensor del Pueblo, Leonardo Gialucca, entre otras autoridades de diferentes instituciones que participan en la campaña contra el dengue.

En su discurso, Gómez agradeció a los presentes y valoró, especialmente, la importante labor de las brigadas sanitarias y de los equipos de salud en la campaña contra el dengue “porque son los que educan a la población. Sin educación es muy difícil combatir cualquier enfermedad endémica y esta es una de ellas”.

Hizo notar, que el dengue es un tema prioritario para el Gobierno de la Provincia porque, día a día, se sigue la evolución de esta enfermedad y Formosa “es la única provincia que testea con métodos de laboratorio los casos positivos. Eso se hace de forma diaria, semanal, mensual y anual y, además, se va comparando”.

Explicó que si bien es un trabajo que se realiza a lo largo del año, si se compara el periodo actual con el mismo del año pasado “a esta altura teníamos muchos más casos y estábamos iniciando un pico de dengue. Pero este año no es así, ya que tenemos un nivel muy bajo de casos y lo que debemos hacer es intensificar las acciones para que se mantenga de esa manera, no nos traiga sorpresas y sea manejable”.

Recordó que el vector del dengue, el mosquito Aedes aegypti, que también transmite otras enfermedades como el zika y el chikungunya “se puede controlar porque vive en nuestras casas. Si tomamos conciencia de eso y cumplimos los cuidados tal como se pide que deben hacerse, no van a haber mosquitos y sin mosquitos no hay dengue. Es una realidad”.

Puso de resalto al respecto que, durante el invierno, las tareas contra el dengue se llevaron a cabo ininterrumpidamente y los buenos resultados pueden verse en este momento, remarcando que “el trabajo, que es mancomunado con las demás instituciones, tiene su impacto” porque, por ejemplo, la policía que acompaña “da seguridad a los vecinos para que abran sus puertas”.

Con relación a lo anterior, dio a conocer que hay familias que no abren sus puertas a las brigadas sanitarias y alertó que “deben rever ese comportamiento” porque el dengue es un problema de salud pública “de toda la comunidad y no es una cuestión individual. Por lo tanto, si un vecino tiene criaderos de mosquitos en su casa, está poniendo en riesgo al vecindario y a toda la población”.

“Por eso también participa en esto el Defensor del Pueblo. Tenemos ya antecedentes en la justicia y las personas que se nieguen al ingreso de las brigadas sanitarias, van a recibir la sanción correspondiente”, añadió el titular de la cartera sanitaria provincial.

Seguidamente, reveló que en la ciudad de Formosa se están eliminando por día entre 60 y 200 criaderos de mosquitos, con un promedio de 100. “Eso se hace a través del trabajo de las brigadas sanitarias y de la municipalidad. Y si no se hiciera, sobre todo después de las lluvias, probablemente tendríamos miles de infectados”, señaló.

Aseguró, en tanto, que el sistema de salud se está preparando como corresponde para la época de mayor impacto de esta enfermedad y si se sigue trabajando de forma coordinada con las demás instituciones y con las familias que tienen un rol primordial “Formosa va a lograr vencer al dengue”.

Vacunación

Gómez mencionó que, esta semana, continua la vacunación contra el dengue en el departamento Pilcomayo “porque debemos completar como mínimo la vacunación del 70% de la población que vive en ese lugar, para lograr tener una inmunidad de rebaño que pueda asegurarle inmunidad al resto de las personas”.

Y remarcó, que se debe tener presente “que la vacuna es importante, pero es solo una estrategia más, porque lo fundamental sigue siendo combatir al mosquito, eliminando los criaderos”.

Compromiso del Gobierno

y de sus instituciones

Por su parte, el Comisario General Juan Humberto Verón, subrayó la participación de la Policía de la Provincia como parte de la comunidad organizada “acompañando a los brigadistas”.

De ese modo, la policía se suma “al trabajo conjunto”, afirmó, como garante de la seguridad de los vecinos y de las brigadas sanitarias. “La comunidad tiene que sentirse tranquila”, aseguró.

Explicó que “esta iniciativa se viene haciendo desde años anteriores y demuestra el compromiso del Gobierno de la provincia con todas sus instituciones contra el flagelo del dengue”.

Trabajo integral

Acerca del accionar que va a efectuar el municipio, el subsecretario Fabián Cáceres, manifestó que, como todos los años, “ya es costumbre este trabajo integral” donde las instituciones que intervienen, de forma conjunta, “hacen tareas extraordinarias, en los distintos barrios, como parte de la lucha contra el mosquito vector de esta enfermedad”.

Y recalcó que, en este momento “en el que ya estamos entrando en estos periodos de más calor, incrementamos las tareas para que los vecinos se queden tranquilos porque en Formosa tenemos un Gobierno presente”.

Para cerrar, comentó, que la Municipalidad tiene distintas áreas afectadas para este trabajo “el área de servicios públicos, de gestión ambiental, de espacios verdes y las diferentes cuadrillas de trabajo que hacen, tanto el descacharrizado de los domicilios como el desmalezado del perímetro de las calles”.