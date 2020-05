El ministro González reiteró la obligatoriedad del uso de barbijo para evitar las sanciones

Compartir

El ministro de gobierno, seguridad y justicia de la provincia, Jorge Abel González, se refirió a las posibles sanciones sobre el uso del tapabocas para transitar por la vía pública.

Durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de Emergencia COVID-19, el funcionario anticipó: “Venimos anunciando que van a tener sanciones, hoy señalamos que fueron notificadas personas que no utilizaban barbijos, cuando empiecen las sanciones no se vayan a enojar”.

En ese sentido, recordó que el barbijo es un elemento de protección personal altruista y ejemplificó: “yo me pongo barbijo para cuidarte a vos de que yo no te pueda contagiar, vos usas barbijo para cuidarme a mí que vos no me puedas contagiar, eso es lo que importa”.

“Esperemos que no sean necesarias las sanciones, generemos todos juntos el hábito”, expresó.

Adultas mayores y

con factores de riesgo

Por otro lado, consultado por un periodista acerca del protocolo en los comercios minoristas respecto a las personas adultas mayores y con enfermedades de base, González sostuvo: “Nosotros hemos dejado libertad a cada uno de los comercios minoristas para que pudieran organizarse en cuanto a la atención”.

Del mismo modo, invitó a todos ellos que puedan establecer un mecanismo en cuanto al horario y el desarrollo de su tarea en el marco del protocolo aprobado, poder atender a estos “casos especiales”.

“Tenemos conocimiento que algunos de los negocios pusieron un horario de atención expresa para persona mayores de 60 años, lo cual nos parece muy auspiciosos”, indicó.

Y reiteró: “Invitamos a que puedan organizarse, los formoseños somos solidarios y vamos a encontrar seguramente el camino más adecuado en cada área específica para poder brindarles mayor seguridad a aquellas personas que están en situación de riesgo”.

“Medidas sanitarias”

Respecto al caso de dos adultos mayores oriundos de Las Lomitas que quieren ingresar a la provincia por la ruta 81, González comentó: “En Formosa tenemos medidas sanitarias muy firmes, indica que tenemos un ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa”.

Y continuó: “En el caso puntual de estas personas no solamente no habían realizado el trámite pertinente para ingresar a la provincia y poder asignarles un lugar donde realizar la cuarentena controlada por parte del Estado provincial, sino que también existía una rotunda negativa a cumplir cualquier cuarentena en un centro de alojamiento preventivo”.

Por lo cual, el ministro solicitó que “puedan entender la necesidad de que todos nos tenemos que cuidar” y aseguró que “continúan las conversaciones” con ellos.

VTV para circular

Por último y en respuesta a un usuario de la red social Facebook, González sugirió “no circular sin la verificación técnica vehicular”.

“Es un acto importantísimo para circular con los niveles adecuados de que el vehículo está en condiciones de circular”, señaló.

Y resaltó: “Este rubro es uno de los que está aprobado desde hace ya tiempo, desde el 20 de abril funciona y es por turno, así que tendrías que ponerte en contacto con la empresa”.