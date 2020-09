El ministro Ibáñez aclaró que Formosa canceló la totalidad del crédito del FGS de ANSES

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, aseguró ayer que la provincia de Formosa no mantiene ninguna deuda con el Fondo de Garantía Solidario de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), y precisó que el mes pasado se canceló el 100 por ciento del crédito.

Durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el titular de la cartera económica habló sobre una publicación periodística en un diario de tirada nacional, que informaba “de una manera sesgada” que hay un grupo grande de provincias que pidieron una postergación en un vencimiento del crédito del Fondo de Garantía Solidario de ANSES.

En ese sentido, el titular de la cartera económica recordó que a partir del año 2016 con la firma del Pacto Fiscal en la provincia de Córdoba, “todas las jurisdicciones provinciales acordaron recibir un crédito de ANSES, por los puntos de Coparticipación adeudados por la Nación” y el mecanismo que se acordó fue que “al año siguiente se sumaban tres puntos hasta que se completaban los 15 que formaban parte del famoso reclamo que teníamos las provincias con el Estado nacional”.

En ese marco, puntualizó: “Ahora, hay un grupo de provincias que solicitaron una prórroga de 45 días en el vencimiento del crédito, hasta que se dé tratamiento a un proyecto de Ley que está en el Congreso concerniente al Fondo de Garantía Solidario”, pero que, “según lo escrito en la nota periodística, al no salir la prórroga solicitada por un grupo de provincias, la conclusión era que esas jurisdicciones no podían hacer frente al pago de la masa salarial”, lo que “indudablemente prendió las luces rojas de alerta en todas esas provincias”, advirtió.

Aquí, radica la importancia de “aclararles a los agentes públicos y a la comunidad en general que la provincia de Formosa abonó en tiempo y forma el compromiso que teníamos con el Fondo de Garantía Solidario de ANSES”.

Y agregó en esa línea que “Formosa no mantiene ninguna deuda en mora”, precisando que el mes pasado se canceló el 100 por ciento del crédito.

“Por lo tanto, no estamos en el lote de esas provincias y no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes para hacer frente al pago de los haberes de los trabajadores estatales en tiempo y forma, el cual es una acción indelegable del Estado”, afirmó enfático.

Sobre el mismo tema, el ministro de Gobierno Jorge Abel González resaltó que el pago del crédito se realizó en momentos de una pandemia; y donde justamente muchas provincias pidieron una prórroga de vencimiento de pago. “Esto es importante de resaltar, porque además de abonar el crédito, el Estado provincial está realizando una inversión para cuidar la salud de todos los formoseños y formoseñas a los fines de protegerlos contra el virus COVID-19”, subrayó.

Capacitación para

Pymes de alimentos

Por otro lado, el ministro Jorge Oscar Ibáñez reiteró la invitación de una actividad muy importante que cuenta con muchos inscriptos, que es la Escuela de Negocios para PyMEs de Alimentos.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en conjunto con los Gobiernos provinciales involucrados, abrió la convocatoria para que pequeñas y medianas empresas participen de la nueva edición de las escuelas de negocios para PyMEs de alimentos.

“Esta escuela de negocios para alimentos tiene un módulo de gestión eficiente de la empresa, donde el objetivo es contribuir a mejorar la capacidad de gestión económica y financiera de las MIPyMEs agroalimentarias”, señaló el funcionario y agregó que tiene una duración de tres meses y las clases son dos veces por semana, dando inicio el martes 22, a las 15 horas.

Se tratarán cuatro temas fundamentales: Cómo aumentar sus ventas; Negociación y Procesos; Gestión Eficiente de la Empresa y Capital Humano, en ese orden. Cada tema, estará desarrollado en la página de la escuela. Entonces, los interesados en participar deberán ingresar aquí http://www.alimentosargentinos.gob.ar/Escuela_de_negocios/ y cliquear en el cuadrito que dice Gobierno de Formosa; la inscripción está abierta hasta el 22.

Cronogramas de pago

Por último, el ministro de Economía repasó el calendario de pagos para esta semana.

En lo que refiere a la ayuda económica individual a cooperativistas, este lunes 21 se realizará el pago a las personas cuyos DNI terminen en 6 y 7; y el martes 22, será el turno de 8 y 9.

Por su parte, desde ANSES informaron que las jubilaciones y pensiones con haberes que no superen los $20.374; y la Asignación Familiar por hijo (AFH) y Asignación Universal por Hijo (AUH), estarán finalizando el pago este lunes 21, con la terminación de DNI en 9.

Además, la Asignación por Embarazo (AUE) se abonará a las personas con DNI terminado en 7 este lunes. Mientras que el Fondo de Desempleo, iniciará el cronograma de pago el martes 22, con DNI 0 y 1; el miércoles 22, DNI 2 y 3; jueves 24, DNI 4 y 5; viernes 25, DNI 6 y 7 y finalizará el lunes 28, con documentos en 8 y 9.