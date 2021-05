El ministro Ibáñez habló de la inversión realizada por Formosa para enfrentar la pandemia

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, se refirió a la inversión realizada por la provincia de Formosa para hacer frente a la pandemia del coronavirus y detalló el dinero recibido por el Poder Ejecutivo Nacional durante el año 2020.

“Las provincias en su totalidad y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluida como una jurisdicción más, recibimos por decisión del presidente de la Nación, durante el 2020, siete transferencias de dinero, que significan ATN, que salen a través de la jurisdicción del Ministerio del Interior y está publicada en la página de ese ministerio, no es ningún secreto”, manifestó.

En ese sentido, el funcionario aseveró que, la suma recibida durante todo el 2020 es de 2033 millones de pesos, “cuando los gastos del año eran más de tres veces eso”, es decir, que desde el año pasado hasta marzo de este, cuando se realizó la rendición de cuentas, “la suma invertida en este combate superaba los 6200 millones de pesos”.

“Bienvenidas las sumas que el gobierno nacional nos envió, pero hay que darlas realmente en ese contexto, no es la suma de 11 mil millones de pesos, ni cercano y realmente recibimos aproximadamente un 33% de partidas dinerarias de lo efectivamente gastado con cargo al tesoro de la provincia”, aseguró.

Por otro lado, Ibáñez habló sobre las medidas políticas que articularon tanto el Gobierno de la provincia como el de Nación en defensa de todas las personas que se ven afectadas por las consecuencias económicas de las medidas sanitarias aplicadas para combatir la pandemia.

“A grandes rasgos las medidas públicas activas adoptadas por el gobierno, queremos dividirlas en aquellas que están dirigidas a las familias y trabajadores y aquellas dirigidas al sector comercial”, aclaró.

En ese marco, el titular de Economía detalló que, para los trabajadores, el Gobierno de la provincia de Formosa implementó un complemento al salario que consideró “una suerte de ATP provincial”; y señaló que, hasta el momento, hay inscriptos más de 800 trabajadores de 50 empresas.

“También hay un subsidio en particular para el personal de salud y seguridad, que es un bono de 10 mil pesos; y uno para cooperativistas que no puedan trabajar en este momento por las medidas sanitarias, donde hay inscriptos 533 cooperativistas de 25 cooperativas”, precisó.

En cuanto a los comercios, Ibáñez recordó la decisión del Estado provincial de subsidiar el 100% del pago de las boletas de luz y agua; y los 20 mil pesos para cada empleado “en blanco” que tengan contratados las empresas.

“Además hay unos créditos del Banco de Formosa para el sector comercial con tasas muy subsidiadas por el gobierno, que durante este mes ya tenemos 253 comercios y Pymes que solicitaron el crédito por un total de 106 millones de pesos; y recordemos que hay 250 millones en ese fondo; y las líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones que pueden ser accesibles por las Pymes”, indicó.

Respecto a las medidas sociales, recordó que se amplió el presupuesto del Plan Nutrir que lleva adelante el Ministerio de la Comunidad, “lo cual permitirá tener más beneficiarios que hoy no pueden enfrentar la compra de todos esos alimentos, más la posibilidad también de paipperos que puedan entregar productos y en algunos casos adecuar los precios”.

“Pero a esto también hay que sumarle las medidas de nuestro gobierno nacional, que implementó el REPRO 2 y lo hizo extensivo a otras actividades; en Formosa tenemos 29 empresas con 929 empleados que ya recibieron este beneficio”, argumentó.

En cuanto a las políticas que impactan de forma directa a las familias formoseñas, Ibáñez resaltó la ampliación de la Tarjeta Alimentar, el programa Progresar, la Asignación Universal por Hijos, ente otras.

“Lo que yo quiero significar con esto es que el gobierno nacional, pero fundamentalmente nuestro gobierno con sus propios recursos y la posibilidad que tenemos, es la de tejer esta red de ayuda social con los que menos tienen, con las familias más necesitadas, con los trabajadores que hoy no están trabajando y van a recibir, en algunos casos el REPRO 2 y en otros el ATP provincial”, destacó.

Y concluyó: “Entonces esto simplemente no es entrar en polémica, sino el desvirtuar el ‘no hacen nada’, porque estamos haciendo todo lo que podemos hacer. Sabemos que el momento es bravo y difícil, pero estamos tendiéndole la mano en la medida de nuestras posibilidades a todos los formoseños que hoy lo necesitan”.

