El ministro Ibáñez valoró la reactivación de la Industria manufacturera en tiempos de pandemia

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Oscar Ibáñez, presentó un gráfico que da cuenta del leve pero constante crecimiento del índice de la producción industrial manufacturera durante el mes de julio de 2020.

Dicha información fue proporcionada durante un nuevo parte informativo del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, donde el funcionario señaló que la curva marca una variación intermensual respecto al mes anterior de 2,1.

“La variación interanual de este mes al idéntico mes del año anterior, sigue siendo negativo en 6,9 y la variación acumulada interanual es de 13,4”, indicó.

Y explicó: “Fíjense los demás, estos pequeños engranajes de la economía son muy disímiles en cuanto a cada uno de ellos, casi todos presentan una variación acumulada negativa pero alimentos y bebidas que se encuentran dentro de los primeros lugares es un 0,7; madera, papel, cartón un 0,8; hay una caída muy grande interanual en textiles, prendas de vestir, cueros y calzados; aumentó la refinación de petróleo, químicos y productos de cauchos y plástico, es el único positivo interanual y así sucesivamente”.

En ese sentido, sostuvo que “la partecita que está en rojo del año 2020” arranca en enero y luego se ve una caída profunda en el pico más bajo, que fue en abril; después, en forma paulatina, escala hasta el mes de julio.

“Si bien no es una gran cifra, marca que la economía en este rubro -que son las industrias manufactureras- tuvo un incremento en la actividad económica que parecería ser que no se va a detener tampoco en agosto, después de la tremenda caída del mes de abril que tuvo toda la economía”, manifestó el titular de la cartera económica provincial.

Asimismo, el ministro de Economía ejemplificó con el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), en julio de 2020 y remarcó que “lo que siempre llama la atención es la caída del mes de abril cuando se paralizó la economía”.

“Indudablemente la construcción tuvo una caída tremenda, se está activando muy bien esta rama de la economía, la variación respecto al mes anterior, a junio, es muy buena, del 6, 8, lo cual marca una tendencia que comenzó meses atrás”, argumentó.

Y agregó: “Ustedes recordarán que nuestra provincia fue una de las primeras en permitir la actividad de la construcción particular de hasta 10 trabajadores. También la reactivación paulatina de la obra pública tanto nacional como provincial es lo que va sumando esta elevación en la variación respecto al mes anterior”.

Certificado digital

de hechos vitales

En otro orden, el ministro Jorge Ibáñez anunció que la directora de ANSES, el ministro del Interior y el ministro de Salud, crearon el certificado digital de hechos vitales que permitirá que 7 millones de jubilados no deban movilizarse más para obtener la fe de vida y que los recién nacidos obtengan sus certificados de nacimiento de forma expeditiva.

Con esta medida se beneficiarán a 98.760 formoseños jubilados y pensionados de la ANSES, que todos los meses debían realizar el certificado de la fe de vida.

“Se postergó la presentación por dos meses para que el Estado nacional y las provincias puedan implementar este certificado digital”, aclaró.

IFE 3

Por último, el ministro expuso el cronograma de cobro del Ingreso Familiar de Emergencia 3, por sucursales del Banco Formosa en toda la provincia.

Este viernes 4 de septiembre cobraron los beneficiarios cuyos DNI finaliza en 6 y con la inicial del apellido de M a Z.

El próximo lunes 7, harán lo propio quienes cuenten con el documento terminado en 7 y cuyos apellidos empiecen con la A a la L; y el martes 8, se mantiene la misma terminación, con apellidos que inicien con la M a la Z.