El ministro Jorge Ibáñez detalló los convenios firmados por Insfrán con el BCRA y el ENACOM

En la conferencia de prensa de ayer, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián”, el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, brindó detalles acerca de los dos convenios firmados por el gobernador Insfrán el martes pasado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Uno de ellos fue con el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Miguel Pesce; y el otro, con el titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), Claudio Ambrosini.

Respecto al convenio con el BCRA, Ibáñez precisó que, además de él, estuvieron presentes de forma virtual el gerente principal de Inclusión Financiera del BCRA, Gastón Repetto; y el gerente de Educación Financiera, Mariano Iglesias.

Y especificó que, el acuerdo, tiene una extensión de tres años y establece, entre otras cosas, a diseñar, impulsar y evaluar acciones dirigidas a estudiantes de los distintos niveles educativos; impulsar programas de capacitación docente tanto por medios virtuales como a través de alternativas presenciales; y propiciar acciones educativas destinadas a sectores vulnerables tales como personas jubiladas y/o pensionadas, beneficiarios de planes sociales, trabajadoras y trabajadores de la economía popular.

“Es decir, educación financiera para poder utilizar todas las herramientas que hoy las instituciones bancarias ponen a disposición de todos nosotros y también para evitar los fraudes tecnológicos bancarios, para que la gente sepa que no debe dar determinados tipos de datos a cualquier persona así se lo solicite diciendo que es parte de una entidad financiera u organismo público, porque se están produciendo, desgraciadamente en nuestro país y provincia, lamentables hechos de aquellos que abusan de la buena fe de nuestra gente”, aclaró.

Y agregó: “Por un lado ver las nuevas medidas, la posibilidad de que se avance en medios de pagos electrónicos seguros y confiables y poco a poco dejar de llevar en el bolsillo una suma de billetes que puede ser atractivo para estos señores que están a la pesca de cualquier incauto”.

Además, el funcionario señaló que este convenio ya rige en varias provincias del país y que el borrador del mismo fue trabajado con el Banco de formosa; asimismo manifestó que estas clases serán ejecutadas por el Ministerio de Educación de la provincia, el Instituto Universitario de Formosa, el Instituto Politécnico, el Ministerio de Economía y la entidad bancaria antes mencionada.

ENACOM

En cuanto al otro convenio firmado por Insfrán y el ENACOM, Ibáñez expuso un mapa de la provincia de Formosa donde indicó cómo está el sistema digital en la actualidad.

“Nosotros tenemos propiedad de REFSA Telecomunicaciones, empresa formoseña, dos mil kilómetros de fibra óptica que están representados en color azul, los puntos en rojo, uno es un anillo sobre la ruta 86, los verde sobre la ruta 81, el azul más oscuro al sudeste y los que tienen colores naranja son los lugares donde todavía no hay fibra óptica sino que hay 200 kilómetros de enlaces inalámbricos”, detalló.

Es decir que Formosa cuenta con 56 localidades conectadas en 1625 puntos, que significa la totalidad de escuelas, comisarías, centros de salud, hospitales y algunos lugares públicos como las plazas, de todo el territorio provincial.

“Lo que se firmó el martes pasado es el inico de obra para la extensión y actualización de esta infraestructura que va a favorecer el acceso al servicio fijo a internet de banda ancha por fibra óptica a comprovincianos que hoy tiene el servicio pero no a través de fibra óptica”, explicó el titular de Economía.

Este acuerdo comprende a Ingeniero Juárez – El Chorro, con 132 kilómetros de fibra óptica; Pirané – Tres Lagunas, con 113 kilómetros; Guadalcazar- El Solitario con 67 kilómetros; y la actualización de la electrónica sobre ruta 81 que va a permitir cuadriplicar la capacidad de transporte de datos, de 10G a 40 G.

“También vamos a dar conectividad al hogar, es decir, a cada uno de los hogares en El Chorro, El Potrillo, Pozo de Maza, Guadalcazar, Lamadrid y Posta Cambio Zalazar”, aseveró Ibáñez; y remarcó que este proyecto significa una inversión de 310.200.522 de pesos.

“Refsa telecomunicaciones, una empresa formoseña que diseñó este proyecto, tendió esos dos mil kilómetros de fibra óptica y no nos vamos a cansar de repetir que internet tiene que ser un servicio público”, esbozó.

Y argumentó: “Porque fíjense cuando vemos estos formoseños que viven en lugares donde nunca una empresa privada va a extender fibra óptica, porque no le es rentable en absoluto, si sumamos todos estos comprovincianos son menos que los que viven en una manzana de la CABA. Quiere decir que el Estado tiene que estar presente para hacer las inversiones en los lugares donde los privados no la van a hacer”.

Por último, el responsable de la cartera económica, dijo que otro aspecto importante en la estatización del servicio es la tarifa, ya que al ser “al ser un servicio público como la luz, el agua, el gas, no podemos dejar las tarifas libradas exclusivamente a que la competencia y el mercado establezcan un precio justo”.

“Además que las dos principales empresas de internet son del mismo dueño, por lo tanto, mucha competencia no va a haber, así que somos partidarios de que internet sea declarado un servicio público, hoy es una necesidad para los hogares, así como lo fue hace años atrás el servicio de agua potable, energía eléctrica y gas”, concluyó.

