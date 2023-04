El ministro Sergio Massa inauguró en Escobar la primera fábrica «inteligente» de Latinoamérica

La nueva planta de la empresa Pixart tiene una superficie de 4.500 metros cuadrados y producirá 1.500 notebooks por día, además de fabricar chips. «Argentina entra a jugar en primera en el mundo de la economía del conocimiento», destacó el ministro de Economía.

El ministro de Economía, Sergio Massa, aseguró que “Argentina entra a jugar en primera en el mundo de la economía del conocimiento”, al inaugurar la primera fábrica «inteligente» de Latinoamérica en el municipio bonaerense de Escobar, que producirá chips y computadoras que abastecerán el mercado local y el regional.

“Siento orgullo por ver que nuestro país puede producir y exportar tecnología de punta y entra de lleno a la industria 4.0 con un desarrollo centrado en la robótica y produciendo bienes que son centrales para el futuro del mundo”, agregó Massa al encabezar un acto junto a los secretarios de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, y de Industria y Desarrollo Productivo, José de Mendiguren.

La planta inaugurada este lunes pertenece a la empresa Pixart y, de acuerdo al plan anunciado, producirá 1.500 notebooks por día en un establecimiento en el que diez ingenieros desde una torre de control supervisarán las tareas de 36 robots.

De esta forma, la fábrica será la primera «inteligente» de industria 4.0 de América Latina, convirtiéndose en la más avanzada del continente en el rubro de electrónica.

La propuesta de Pixart -potenciada con tecnología Intel y en alianza con Google y Qualcom- también fabricará chips, lo que redundará en una enorme mejora en los costos locales, generará exportaciones y empleará mano de obra local, precisó la firma.

En el acto, Massa afirmó que, a partir de ahora, «no es necesario ir a buscar chips a otro lado, porque se empiezan a producir acá; no necesitamos importar computadoras de Google terminadas, porque se empiezan a producir acá; y además vamos a exportar a todo Latinoamérica». Y agregó: «Cada dólar que vendamos de trabajo argentino al mundo, cada chico que venga a trabajar acá, cada producto terminado -sea un chip, un matter o una notebook- lo que va a mostrar es que la decisión de pensar en el país a la larga tiene premio».

Sobre el impacto que tiene en el mercado laboral la decisión del Gobierno de incentivar la economía del conocimiento, el titular de Economía indicó que se está poniendo en marcha «un mecanismo para incorporar al mercado formal a miles de chicos argentinos que se dedican a producir y a exportar y a vender conocimiento».

La planta inaugurada tiene una superficie de 4.500 metros cuadrados y cubrirá toda su demanda de energía eléctrica a partir de paneles solares.

La unidad cuenta con tecnología 4.0 que le permite optimizar el proceso de fabricación y garantizar la calidad del producto gracias a la instalación de cámaras inteligentes Intel Real Sense y de unidades de informática (NUCs), precisó un comunicado del Ministerio de Economía.

Además, la incorporación de más de diez tipos de robots y cobots (robots colaboradores) facilitará la obtención de información de todo el proceso de trabajo para realizar un mantenimiento preventivo y tomar medidas de seguridad.

Del evento inaugural participaron también las principales autoridades de la empresa Pixart.

Durante su intervención, Sujarchuk señaló que «lo que se va a producir es algo que nunca se hizo en Argentina. Estos componentes nos van a permitir tener computadoras a mejor precio con mayor acceso y distribuirlas no solo en el país, sino también en Latinoamérica y en el mundo».

Por su parte, de Mendiguren afirmó que «enfrentamos una pandemia, una guerra y una sequía inéditas en décadas. Y con todo mantenemos el nivel de actividad y empleo, y al mismo tiempo apostamos a la economía del conocimiento con la cabeza puesta en cambiar y amplificar la estructura productiva de nuestro país».

En tanto, el CEO de Pixart, Gabriel Ortiz, explicó que «toda nuestra fábrica está automatizada: hay 10 ingenieros desde una torre de control y 36 robots que colocan tornillos, ensamblan y, además, tienen inspección óptica con cámaras Real Sense de Intel».

Y agregó que «instalamos paneles solares de 240 kW que nos permiten fabricar las computadoras, desde la placa base hasta las líneas que fabrican los motherboards, y ahorrar energía».

El secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk, señaló que la inauguración de la primera fábrica inteligente de Latinoamérica representa un «hito» en la producción tecnológica del país, al tiempo que destacó que se trata de una política clara enfocada en la industria del futuro, que permite el acceso a la producción de chips y computadoras a «precios argentinos».

«Hoy es un día que se viste de argentinidad, hoy es un hito en la producción tecnológica de la Argentina, en la producción industrial, en la economía del conocimiento pero esencialmente en una política clara que nos pone de cara al futuro», sostuvo Sujarchuk durante la inauguración de la primera fábrica inteligente de Latinoamérica.

Luego, agregó que el objetivo de estas medidas -desarrolladas por el equipo económico del ministerio de Sergio Massa-, es que los ciudadanos «consuman y accedan a precios accesibles», y a la vez «exporten sus productos a Latinoamérica y el mundo».

En el acto desarrollado en la planta ubicada en el partido bonaerense de Escobar, el Secretario afirmó que este tipo de políticas económicas del futuro «son parte de un presente que integra la industria tradicional en la industria 4.0».

También se refirió a la industria tecnológica durante el gobierno de Mauricio Macri explicando que «liberaron la importación de computadoras, cerraron ensambladores y fabricantes», pero que con estas medidas, «no sólo las fábricas se ponen de nuevo de pie, sino que también representan trabajo, orgullo, pertenencia y servicios técnicos nacionales».

Por último, Sujarchuk subrayó que el Estado Nacional debe garantizarle a los trabajadores del sector una herramienta para que desempeñen sus labores formalmente y de manera registrada.

«Si hay algo que el equipo económico tiene es contacto diario con la realidad, cuando hacemos el monotech no desconocemos que estos jóvenes prestan hoy sus servicios en cripto, cuentas off shore, o en negro; pero si consideramos que el Estado deben acompañarlos y garantizarles una herramienta para trabajar en blanco, para tener el acceso a bienes registrables, y para que crean en una economía sana y pura», concluyó.

