El ministro Trotta anunció que la inversión en educación se proyecta a un 8% del PBI nacional

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, dijo en Viedma que la intención del Gobierno nacional es la de “institucionalizar un nuevo camino que marque la inversión del 8% en educación, de los cuales 6 serán de la educación obligatoria y un 2 para la superior”.

Trota explicó que el 8% se alcanzará “de manera progresiva con objetivos claros para cada uno de nuestros niveles y modalidades con un eje puesto en enfrentar la desigualdad, que fue marcada por el gobierno de Macri desde 2015 al 2019, cuando la inversión educativa disminuyó un 33%”.

La inversión “es un objetivo planteado hasta 2030 y se tendrá que debatir en el Congreso de la Nación, no sólo incluye la inversión del Estado Nacional sino también de las provincias argentinas”, aclaró.

En ese sentido, contó que “cuando asumimos, la inversión en educación había caído al 4,8%” y remarcó que “nosotros este año estaremos aproximadamente en un 5,3% inversión del PBI en cabeza del Estado Nacional y de las 24 jurisdicciones educativas incluyendo nuestro sistema universitario”.

En ese marco dijo que es importante trazar un camino común entre todas las fuerzas políticas para priorizar la escuela y que nunca más se vivan momentos de ajuste en la educación como en los últimos años.

“Por eso, desde nuestro gobierno, el presidente Alberto Fernández quiere promover una Ley de Justicia Educativa que implica poner en valor lo que fue la Ley de Financiamiento Educativo que llevó la inversión de un 6,1% de PBI”, destacó el ministro.

“La pandemia hizo todo mucho más difícil, y por esa situación hay algunos irresponsables que hablan de una generación perdida, pero la verdad es que la generación de América Latina se pierde con los gobiernos neoliberales que ajustan la educación y generan modelos de exclusión”, remarcó.

En ese sentido, agregó que la pandemia iluminó lo que algunos no querían ver, “la desigualdad que transitaba nuestro país, así como los procesos políticos que se dedicaron a desfinanciar el sistema educativo. Prueba de ello es la desarticulación de Conectar Igualdad, un programa que hubiera hecho todo mucho más sencillo y posible en el marco del aislamiento social”.

El titular de la cartera educativa nacional también se refirió al “Plan Nacional de Evaluación Educativa 2021-2022”, del que dijo que incluye 15 instrumentos de evaluación.

“Entre ellos las pruebas estandarizadas como las Aprender, también el esquema Aprender en Línea, a partir de un trabajo con Uruguay con la intención de planificar o ratificar ciertos despliegues de políticas educativas y visibilizar los desafíos que hay que modificar”, adelantó.

Según informó, las pruebas Aprender que este año evaluarán a los alumnos del último año de la escuela primaria, se realizarán en la primera quincena de diciembre con pruebas pilotos en septiembre y octubre, con resultados que permitirán analizar el horizonte de cara al 2022.

En una primera instancia, las pruebas piloto se realizarán en algunas escuelas para evaluar el mecanismo y ver si se carga bien la información con las planillas que se realizaron, y si la empresa adjudicataria tiene la capacidad de procesar toda esa información.

En ese sentido, dijo que cuando la prueba no tiene el nivel de respuesta superior al 80% puede ser una “muestra sesgada”, y para esos casos algunos especialistas recomendaron una evaluación de muestra que dejará resultados de menos estudiantes pero más confiables.

También, dijo que están acompañando “a 24.000 jóvenes con las becas Belgrano, de los cuales más de 200 son de la UNRN, en carreras estratégicas como Agronomía, Informática y Medio Ambiente, que nos van a permitir reconfigurar el modelo de desarrollo de la sociedad”.

Las Becas Progresar alcanzan a 11.000 jóvenes rionegrinos que “demuestran voluntad de compromiso y progreso”, agregó.

Trotta también recorrió las nuevas obras realizadas: un edificio Polideportivo, vestuarios y el Hospital Escuela de Kinesiología en el Campus que la UNRN tiene en la capital rionegrina, y acompañó a los candidatos del Frente de Todos de Río Negro (FdT) en el marco de la campaña para las elecciones de septiembre.

