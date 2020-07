El ministro Trotta aseguró que la decisión final del regreso a clases “la tiene cada gobernador”

Compartir

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre la teleconferencia que mantuvo ayer con nueve gobernadores, entre ellos el de Formosa, Gildo Insfrán para analizar el regreso escalonado a clases que iniciaría en las provincias donde no hay circulación comunitaria de coronavirus.

“Hemos hablado de que las clases empiecen a regresar, la decisión final es de cada gobernador o gobernadora, fuimos conversando con las provincias, estuvo el gobernador Gildo Insfrán y lo que conversamos fue de un regreso escalonado principalmente en las localidades más pequeñas y a partir de allí ir dando los pasos necesarios para una vuelta más segura, siempre priorizando el cuidado de la salud de toda la comunidad educativa como viene haciendo la gestión del gobernador Insfrán en la provincia de Formosa tomando y aplicando todas las medidas que están reflejadas en el protocolo que implican el distanciamiento social, las medidas de seguridad e higiene, pero como también creemos que como la Argentina tiene una realidad epidemiológica de circulación del Covid-19 diferente entre gran parte del territorio y la región metropolitana de Buenos Aires también hay tiempos distintos que nos permiten proyectar el regreso a las aulas en algunos lugares más que en otros”, explicó el funcionario nacional.

Aclaró en ese sentido que el regreso a clases podría ser posible en el mes de agosto, “nosotros venimos trabajando para que sea agosto, por supuesto que cada decisión que tomamos y uno observa lo que han sido las propias decisiones del gobernador Insfrán y siempre se prioriza el cuidado de la salud en el marco de una pandemia, lo que decimos hoy es que si hay un cambio en la realidad epidemiológica por supuesto se modifica, pero estamos transitando desde hace dos meses distintos pasos concretos, preparando la secuencia, presentando protocolos, dialogando con actores del sistema y tomando medidas que nos permitan un regreso escalonado, escuelas de transición porque mientras haya circulación del coronavirus todo será diferente, pero sosteniendo este esfuerzo que estamos llevando adelante, en agosto vamos a empezar a tener un regreso escalonado a las aulas”.

De la misma forma Trotta se refirió a una situación que es manifestada de manera constante en Formosa por las condiciones en las que se encuentran las instituciones educativas. “los protocolos aprobados por unanimidad por el Consejo Federal de Educación son de aplicación obligatoria en todo el país, para garantizar el cuidado de la salud implica que aquella escuela que no esté en condiciones de recibir a los estudiantes es una escuela que va a tener que llevar adelante las modificaciones necesarias, una escuela sin agua es una escuela que no puede recibir a los estudiantes así como que no se organicen las cuestiones para mantener el distanciamiento social, son todos pasos que incluyen también un trabajo intenso las próximas semanas, un diálogo con el sector educativo e inclusive el aporte del estado nacional de 2.300 millones de pesos que incluyen dentro 500 millones de pesos de transferencia, hasta 50 mil pesos para cada escuela para la adquisición de insumos de limpieza, tapabocas, elementos complementarios a los aportes que están llevando adelante las provincias”.

El Ministro también reconoció que una institución no tenga agua es un escenario lamentable, “eso es así, he recorrido varias escuelas de la provincia de Formosa, los techos azules y es una realidad distinta la que tiene Formosa y que no cuentan otras provincias con esa infraestructura escolar, en todo el país hay desafíos pero hay provincias como Formosa que asumió un proceso de inversión importante de infraestructura escolar, hay otras escuelas que están en una situación más compleja y tenemos que avanzar, parte de nuestro desafío es resolver estas cuestiones que no solo se enmarcan en la pandemia, que una escuela no tenga agua, electricidad, letrina y no bloque sanitario implica una deuda histórica en nuestro sistema educativo y el 60% de nuestras escuelas no tienen conectividad en la web, tenemos algunas que tienen problemáticas todavía del Siglo XIX y es inconcebible en la Argentina del 2020, pero eso ha implicado la visibilizarían a partir de la pandemia, se ha iluminado la desigualdad y tampoco es lo mismo incluso en el norte grande lo que han sido gobiernos que han priorizado, lo he visto en las distintas escuelas de Formosa con la gestión de Gildo Insfrán, que en otras provincias del norte que tienen una infraestructura escolar deficiente, eso no quiere decir que Formosa, Córdoba, San Luis, la propia Ciudad de Buenos Aires, todas las jurisdicciones tienen enormes desafíos hacia el futuro para continuar mejorando nuestro sistema educativo”.