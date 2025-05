El misterio de la «rumpus room», la habitación oculta de la casa de Los Simpson

Los Simpson es una de las series más emblemáticas de la televisión mundial. Desde su debut en 1989, la familia amarilla fue testigo de innumerables situaciones absurdas, políticas, sociales y culturales que, de alguna forma, lograron anticipar eventos y temas que marcaron la realidad de su audiencia. La serie se transformó en un referente, no solo por su aguda crítica social, sino también por sus personajes entrañables, sus situaciones cómicas y, claro, por la mítica casa ubicada en la Avenida Siempreviva (742 Evergreen Terrace).

No obstante, pese a la relevancia que tiene el hogar de Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie, existen aspectos que han quedado en el misterio, uno de ellos es la llamada "rumpus room", una habitación de la que casi nunca se habla, pero que, sin embargo, está presente en los planos oficiales de la casa.

La “rumpus room”

La llamada “rumpus room” o sala de juegos se encuentra en la planta baja, en la esquina noreste de la casa, según los planos oficiales publicados por Los Simpson. Pese a que la es una parte integral del trazado original, su existencia ha sido casi desconocida para los fans, ya que aparece en contadísimas ocasiones a lo largo de la serie.

La “rumpus room” se describe como una pequeña sala destinada a los juegos de los niños. En ella, se pueden encontrar objetos típicos de una sala de juegos, como una mini cancha de baloncesto, mesas y sillas en miniatura, pósteres de Krusty el Payaso, una alfombra con un tres en raya y un futbolín. Un sillón tipo puff y un televisor también son parte de esta estancia, que parecía tener el objetivo de ser un espacio para que los pequeños de la familia Simpson pudieran divertirse.

En más de treinta temporadas, solo apareció en trece episodios. Lo que llevó a varios fans a la especulación sobre si de verdad existe esta habitación, creando, incluso, leyendas urbanas al respecto.

Por ejemplo, en algunos episodios, el lugar donde supuestamente debería estar la “rumpus room” está tapiado, o incluso las escenas de la familia interactuando en el hogar no hacen mención de la habitación. Estos detalles son los que han alimentado las especulaciones y teorías de los seguidores de la serie, quienes a veces cuestionan si realmente existe o si es solo un invento de los diseñadores.

Pese a todo, la “rumpus room” ha sido una de las estancias más queridas por los fanáticos más detallistas, quienes valoran la posibilidad de conocer más sobre los secretos del hogar de los Simpson. Los planos detallados, como los creados por Iñaki Aliste en 2020, revelan la rica complejidad del diseño de la casa y la existencia de esta habitación oculta, lo que en su momento causó una gran repercusión entre los seguidores de la serie.

Qué dicen los planos oficiales

En los primeros episodios, la distribución de la casa no estaba completamente definida. A medida que avanzaban las temporadas, los guionistas y animadores ajustaron constantemente el diseño de la vivienda, lo que generó algunos errores de continuidad que se han convertido casi en una característica de la serie. Por ejemplo, hay ambientes que, en ciertos capítulos, son más grandes de lo que parecen en otros, o pasillos que inexplicablemente conectan estancias de formas dispares.

Pero, a medida que la serie se estabilizó, Matt Groening y su equipo de creadores decidieron formalizar un plano oficial de la casa. A pesar de ser un recurso valioso para garantizar la coherencia visual, los problemas de continuidad nunca desaparecieron por completo.

Este plano sirvió como una herramienta para los animadores y guionistas, ayudándoles a evitar errores flagrantes en la disposición de los espacios. Eran una guía, aunque nunca se hicieron a escala, lo que permitió cierta flexibilidad en la forma en que las habitaciones aparecían en pantalla. Las primeras temporadas son las que más evidencian estas inconsistencias, que se convirtieron, con el tiempo, en una especie de sello distintivo de la serie.

Un ejemplo de estos errores es que ciertas habitaciones desaparecen por completo en algunos episodios, o se presentan con características diferentes a las vistas en otras entregas. En un episodio puede que veamos una sala que parece estar en un lugar específico de la casa, y en otro capítulo, esa misma sala está de forma completamente diferente o ni siquiera se menciona.