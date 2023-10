El misterioso posteo de Barby Silenzi que reavivó los rumores de crisis con El Polaco

En las últimas horas, las redes sociales se han convertido en el escenario de misteriosos mensajes que han reavivado los rumores de una posible crisis en la relación entre Barby Silenzi y El Polaco. La bailarina y modelo dejó a sus seguidores intrigados al compartir en su cuenta de Instagram un enigmático mensaje: “Quedate sola”.

La especulación sobre una posible ruptura en la pareja ya había cobrado fuerza hace apenas tres días cuando El Polaco regresó de su viaje por Europa junto a Sol, su hija mayor, fruto de su relación con Karina La Princesita. La ausencia del cantante durante este viaje llamó la atención de los seguidores, quienes comenzaron a tejer sus propias teorías sobre la relación.

A pesar de las conjeturas y los rumores, Silenzi no ha confirmado ni desmentido públicamente ninguna crisis en su relación con su actual pareja. Sin embargo, su actividad en redes sociales ha contribuido a mantener viva la incertidumbre.

Tras el regreso de El Polaco, Barby compartió en sus stories de Instagram unas frases enigmáticas que alimentaron aún más las sospechas de una posible crisis. Una de ellas rezaba: “Si con un hombre pasas la misma necesidad que estando sola, pues quedate sola”. Este mensaje, cargado de significado, dejó entrever posibles tensiones en la relación.

Poco después, Silenzi compartió otra reflexión: “Asegúrate de tener una relación con alguien que tenga planes para los dos, no para él solo”. Estas palabras sugieren la importancia de la colaboración mutua y la construcción de un futuro en pareja, lo que podría ser interpretado como una indirecta sobre la situación actual. Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los seguidores de la pareja, quienes continúan especulando sobre el estado de su relación.

En abril pasado, El Polaco y Barby transitaban un momento de felicidad plena de una relación marcada por los encuentros y desencuentros. Y las fotos de su vacaciones en el Caribe que se tomaron por aquel entonces daban cuenta de ello. Desde que empezó su romance allá por 2019, supieron de separaciones y reconciliaciones, incluido algunos escándalos mediáticos, y conformaron una familia ensamblada con el nacimiento de Abril en junio de 2020.

El viaje que realizaron a Aruba fue un momento de reconciliación, en el marco de un ambiente paradisíaco y potenciado por el clima de privacidad. respectivas cuentas en las redes sociales para hacer una publicación conjunta y dar cuenta que en este momento reina el amor. Y lejos de cualquier formalidad, se animaron a coquetear con un posible casamiento, algo que ya hicieron en el pasado y que podría reflotar a juzgar por las postales que compartieron.

Quien cumplió un rol fundamental en aquel viaje fue Momish Medina, quien quedó al cuidado de Abril y de Elena, la hija de Barby con Francisco Delgado. La mujer es conocida en el mundo del espectáculo por haber cumplido este trabajo con celebrities como Fabián Vena, Noelia Marzol y Flor de la V, entre otros. Por esos días, la mujer subió a sus redes un mensaje muy emotivo.

“Muchas gracias, Barby y Pola, por haber confiado en mí para cuidar de sus niñas. Estos 12 días la pasamos muy bien las tres con las enanas. Reímos, jugamos, bailamos, cantamos”, señaló la cuidadora en una de sus historias que fue replicada por los padres. “Muchas gracias por el trabajo, por la confianza y por tratarme así siempre tan bien. Soy muy afortunada. Muchas gracias”, concluyó la niñera en un texto plagado de corazones. “Gracias a vos, Momish querida”, respondió Barby a la mujer que tiene un largo historial asistiendo a las celebrities.

“Amo mi a mi familia. Esta temporada en Carlos Paz soy la niñera de los famosos, gracias a Dios. Rodeada de personas maravillosas”, escribió Norma Medina, tal su nombre real, en su cuenta de Instagram durante la temporada pasada. No había ninguna exageración en sus palabras ya que así se la conocía en Villa Carlos Paz, donde desde antes que comience cada temporada teatral, los artistas suelen recomendarla entre sus colegas porque saben que es de confianza.