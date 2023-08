«El modelo de pequeña y mediana empresa ha hecho grande a Argentina»

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria aseguró que las PyMES son «un jugador central» en la construcción de «un modelo de desarrollo exportador con valor agregado argentino», al hablar ante más de 2000 pequeños y medianos empresarios.

En el encuentro, organizado por el diputado nacional y referente del movimiento cooperativo Carlos Heller, participaron también el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, el ministro del Interior Wado de Pedro y el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren.

«Adelante lo que está es el deseo de que este modelo que ha sido de movilidad social ascendente para la Argentina y que ha transformado a miles de argentinos en emprendedores se consolide, que es el modelo de pequeña y mediana empresa que ha hecho grande a la Argentina», expresó Sergio Massa.

“La responsabilidad que tenemos, y la primera gran tarea para recuperar nuestra autonomía y nuestra soberanía, es decidir llevar adelante un modelo de desarrollo exportador con valor agregado argentino, que nos dé la acumulación de reservas y la autonomía para dejar de ser mendigos y vivir de lo que nosotros somos capaces de producir. Y en eso las PyMES son un jugador central”, sostuvo Massa ante los empresarios.

A su turno el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, destacó el rol del Estado en la defensa de los pequeños y medianos empresarios al señalar que “cuando decimos que no queremos volver al pasado hablamos de esto: estamos orgullosos de vivir en un país donde se privilegie el incentivo, al que invierte, que se lo proteja, que tenga un sentido colectivo de hacia dónde va el conjunto de la Argentina”.

“Somos emprendedores, luchadores. A veces nos caemos y nos levantamos para seguir adelante”, subrayó.

El Jefe de Gibinete agregó que “algunos pueden decir que Sergio Massa es un muy buen candidato a presidente. Les quiero decir que no hay nadie más preparado para ser presidente de los argentinos que Sergio Massa. Es el que conoce los problemas, es el que está demostrando que sabe cómo se resuelven esos problemas. Es el que habla poco y hace mucho, y no tiene miedo a los desafíos”.

«El país que soñamos»

En tanto Heller, encargado de dar la bienvenida al encuentro, destacó «la enorme expectativa» que generó la reunión y alertó que “las leyes desregulatorias que ellos (la oposición) quieren poner en marcha son todas de pérdida de derechos de nuestra ciudadanía, de los sectores más vulnerables, de nuestras economías regionales, de nuestras PyMEs”.

Ante eso subrayó que “la alternativa es la que representan Sergio y Agustín, que es la alternativa de la unidad de nuestro proyecto, que reúne a los que soñamos con un país más justo, más inclusivo, con más derechos».

«Sergio dice, porque somos futboleros, que el primer tiempo se juega dentro de unos días. Ese primer tiempo siempre es importante, pero inmediatamente hay que seguir trabajando para ganar el partido. Nosotros tenemos la íntima convicción de que ese partido se puede ganar y que lo vamos a ganar”, concluyó el dirigente.