El momento en que Graciela Alfano acusó a Wanda Nara de filtrar el supuesto video íntimo de Mauro Icardi

Durante la emisión de Las Mañanas con Andino por la TV Pública, Graciela Alfano irrumpió en el estudio sin ser convocada. La exvedette se encontraba caminando por las inmediaciones del canal cuando recibió un mensaje de Guido Záffora, panelista del programa. En ese instante, ella decidió ingresar sin invitación formal, sorprendiendo a todos.

“Vos me mandás un mensaje y yo estoy pasando por la puerta de TV Pública en este instante. Entré con agradecimiento de la gente de la entrada”, explicó Alfano al ingresar en plena transmisión. La situación fue celebrada por los panelistas, quienes, entre risas, la aplaudieron mientras Guido Záffora decía: “Esto no está armado. Vení, por favor. Esto es televisión en vivo”.

Más allá de la entrada repentina, el objetivo de Graciela Alfano era claro: salir al cruce de acusaciones en su contra y aportar información sobre el escándalo mediático que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez, con la aparición de un supuesto video íntimo del futbolista.

Durante su intervención, Alfano mostró su celular en cámara y leyó chats privados que mantuvo con Eugenia “La China” Suárez. De acuerdo con su testimonio, la actriz le aseguró que el video que circuló en redes sociales no había sido enviado recientemente a la presunta amante uruguaya Natasha Rey, como se sostenía, sino que había sido filmado y compartido en 2023 por el propio Icardi a su exesposa Wanda Nara.

“El video es un video que le mandó Mauro a Wanda en el 2023. El punto es que no se lo mandó a esa señorita”, leyó Alfano directamente desde su chat con la actriz. A continuación, agregó: “Es un video que se mandó con su exmujer y Wanda se lo mandó a la señorita para que le crean”.

El fragmento dejó entrever una acusación directa a Wanda Nara, a quien Alfano señaló como responsable de la filtración del contenido íntimo, con la intención de perjudicar a Icardi en medio de los múltiples conflictos judiciales y personales que mantienen desde su separación.

“Pobre chica, creen que esto no le suma. Pero yo estoy para apoyarla. Esto que está viviendo es injusto”, sostuvo Alfano sobre la China. También criticó duramente a Wanda Nara por haber publicado en redes un video de su hija llorando, y comparó esa actitud con las imágenes de Suárez, en las que sus hijos aparecen sonriendo. “Lo grave no es mostrar a los niños como los muestra la China, sino como los muestra Wanda. Llegó a publicar un video de su hija llorando. Eso es censurable”, afirmó.

En medio de su descargo, la actriz también aprovechó para rechazar acusaciones de “magia negra” que había recibido en las últimas semanas. Invitada sorpresivamente por Guido Záffora, Graciela Alfano protagonizó un momento llamativo al recibir en vivo una bendición del obispo luterano Manuel Acuña, reconocido por haber participado en la Conferencia de Exorcistas del Vaticano.

“Yo pongo las manos en el fuego por usted. Graciela Alfano jamás ha hecho trabajos de magia negra contra nadie”, dijo Acuña, antes de recitar una oración en la que invocó a San Miguel Arcángel para que protegiera a Alfano “con su espada flamígera”. Alfano, visiblemente emocionada, agradeció el gesto: “Fue una casualidad absoluta. Vos me mandás un mensaje y yo estaba pasando justo por la puerta del canal. Es la mano de Dios. Es la mano del bien”, comentó emocionada en vivo.

Poco después, la periodista Laura Ubfal contó los pasos que tomaría Wanda Nara tras verse señalada. “Wanda llevará a la Justicia a Graciela Alfano por decir que ella le mandó el video famoso a Natasha Rey. Alfano asegura que la China le dijo que era así el tema”, escribió en su cuenta de X, arrobando a la cuenta deEl Ejército de LAM.