El Mono de Kapanga contó por qué no funcionó su romance con Andrea Rincón

En la gala de entrega de los premios Martín Fierro del año 2017, Andrea Rincón recibió la estatuilla como Revelación por su trabajo en La Leona. Y lo celebró dándole un efusivo beso a Martín Fabio, más conocido como El Mono de Kapanga. La actriz había decidido aprovechar la gran fiesta de la farándula argentina para blanquear su romance con el cantante. Pero, dos semanas más tarde, anunció su separación. Y nunca se conocieron los motivos de la ruptura, hasta ahora…

Entrevistado por Carolina Pampita Ardohain, el recientemente eliminado participante de Masterchef Celebrity, por Telefe, no eludió las preguntas referidas a Rincón. “Con Andrea me pasó algo muy loco. Yo recién me había separado cuando la conocí a ella. Y fue un apoyo moral y psicológico el que me dio Andrea, que no me lo dio nadie”, señaló este viernes en Pampita Online, por Net TV.

Y luego confesó cuál era su situación en esa época: “Antes de empezar la relación, las primeras veces que nos vimos, solo tomamos café y charlamos. Fue fugaz, la verdad, lo que duró. Pero yo le tengo que agradecer. Hacía veintidós años que estaba en pareja y me había separado cuando la conocí a ella. Y yo, en esos primeros momentos, lo único que quería era que vuelva mi familia. Quería tener mi familia nuevamente”.

¿Cómo se comportó la actriz ante esta circunstancias? “Andrea me abrió los ojos, me habló, me escuchó… La verdad que solo tengo palabras de agradecimiento porque se re portó conmigo”, aseguró el Mono. Y reconoció que, de alguna manera, aún en ese marco tan particular se enamoraron.

“Lo que pasa es que, cuando me dicen: ‘¿Por qué estás solo?’ Porque al amor hay que trabajarlo todos los días, hay que alimentarlo. Y yo, por mi actividad, doscientos días al año no estoy para compartir el amor con alguien”, señaló a modo de explicación de por qué no funcionó la relación.

¿Si no piensa que en algún momento puede aparecer alguien que le haga cambiar de opinión? ¿Alguien con quien sí pueda formar una pareja? “No digo que no. Lo que pasa es que me cuesta eso. Cuando me encariño con alguien, sé que no voy a poder darle un amor pleno”, confesó el cantante. Y, para cerrar el tema, aseguró: “En este momento, el amor está en quinto o sexto lugar, tengo otras prioridades”.

Hace pocos días, invitado a Podemos Hablar por Telefe, el Mono le confesó a Andy Kusnetzoff cuánto le había costado superar su separación de Carla, con quien tuvo a su hijo Tobías. “Yo pensé realmente que me moría de dolor y decía: ‘No puede ser, ¿cómo se va a ir?’ Era la mujer de toda mi vida…”, contó en ese momento.

El cantante reconoció que la ruptura llegó después de que su esposa descubriera una infidelidad de su parte. Y aseguro que, aunque ya no los une el amor, al día de hoy mantienen una buena relación. “Nos llevamos muy bien así como estamos. Yo sigo juntando llaves para hacerle un monumento de bronce porque las que me bancó a mí… Le agradezco mucho”, señaló.