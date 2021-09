El motivo por el que Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán se hicieron amigos

Compartir

Linkedin Print

Juntos, pero no revueltos, reza el popular refrán que por estas horas bien podría aplicarse a la llamativa relación que mantienen Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán, ex pareja y actual marido de Carolina Pampita Ardohain, respectivamente. Si bien no sorprende verlos juntos en el marco de alguna situación familiar, ya que ambos tienen hijos con la modelo (el actor tuvo a Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio; y el empresario fue padre recientemente de Ana), esta vez se los vio solos, sin la conductora y tampoco con niños de por medio.

Por caso, fue entre amigos y en el marco de un partido de fútbol. El video lo compartió un integrante del equipo, quien etiquetó a ambos y a todo el resto del equipo. “Con amigos”, escribió sobre las imágenes en las que se lo ve recorriendo el campo de juego, mientras todos realizan la entrada en calor. “¿Quién juega hoy”, pregunta quien sostiene el teléfono y hace un paneo general de la cancha.

Luego, se acerca hasta García Moritán y le pide que defina a los equipos contrincantes. “Los blancos contra el resto del mundo, Tuta”, grita el empresario mirando a cámara y llamando a su amigo, el camarógrafo, por su apodo. De inmediato, aparece corriendo por detrás Benjamín Vicuña, quien pide la palabra y muestra el escudo de la camiseta que lleva puesta. “Ojo con esta, eh”, advierte el chileno.

Las imágenes se cortan y no compartieron en las redes sociales el resultado del partido, que a esta altura es anecdótico, sino que los usuarios destacaron el hecho de que ambos compartieran un buen momento con sus grupos de amigos.

El partido tuvo lugar semanas antes de que Benjamín Vicuña viaje a Madrid, para asistir a la entrega de los Premios Platino y en donde se quedará durante una semana de vacaciones en la que aprovechará la ocasión para reencontrarse con sus hijos menores, Magnolia y Amancio, de su relación anterior con Eugenia la China Suárez. Es que la actriz está instalada en España porque filmará una película con Álvaro Morte, popularmente conocido por su personaje de El Profesor, de La Casa De Papel. Motivo por el cual decidió que sus hijos la acompañen en su proyecto laboral que la mantendría alejada durante algunos meses de su casa en la Argentina. Además de los más chicos, la actriz también viajó con la mayor, Rufina, fruto de su pareja con Nicolás Cabré.

En mayo pasado, García Moritán y Vicuña habían compartido un evento familiar durante un homenaje a Blanca (fallecida en 2012), la hija que el actor tuvo con Pampita y quien hubiera cumplido 15 años. Por ese entonces, también estuvo presente la China Suárez -hoy separada del chileno- y en su momento fue la propia conductora quien dijo para ellos era una situación cotidiana estar todos juntos.

“Hace mucho que como familia nos manejamos así, vamos todos a todos los eventos familiares, cumpleaños, fin de año. Es lo que corresponde por los chicos, que tengan un ambiente de tranquilidad, paz y de amor. Creemos que el amor solo se enseña con el ejemplo y eso es lo que reina en nuestra familia. Hay muchos chicos de todas las edades y van a seguir nuevos integrantes y me parece que se críen así. Para nosotros es algo muy natural”, sostuvo.

Compartir

Linkedin Print