El Moto GP y la chance concreta de suspender la temporada 2020

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, habló sobre la chance que podría existir de no realizar la temporada 2020 de MotoGP.

La expansión del Coronavirus por todo el mundo obligó al MotoGP a cancelar su arranque de año y postergar algunos Grandes Premios. Ante un panorama muy complicado, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, dejó abierta la posibilidad de suspender toda la temporada.

El MotoGP en lo que va del año postergó siete Grandes Premios: Qatar, Tailandia, Estados Unidos, Argentina, España, Francia y Catalunya. Ante este panorama tan complicado, Carmelo Ezpeleta no desestimó la idea de suspender toda la temporada.

“En el peor de nuestros sueños pensamos eso. Habría que contemplarlo, pero queda tiempo. Claro que pudiera ser que no se corriera y espero que no, no por las carreras, sino por la humanidad”, expresó Ezpeleta.

Además, el CEO de Dorna dijo: «El contrato dice que hay que hacer un mínimo de 13 carreras, en condiciones normales, y no es el caso. De acuerdo con la FIM haremos las que podamos, como podamos y cuando podamos. Es más, si pudiéramos tener un campeonato de 10 carreras yo estaría contentísimo. Vamos a intentar dar más, pero si en estas circunstancias fuéramos capaces de hacer 10 significaría que la humanidad ya está bien, que es lo más importante. Las carreras ahora están en un segundo plano”.

EL PLAN QUE

PROPUSO ROSSI

Valentino Rossi propuso que el MotoGP realice dos carreras por fin de semana si se llegan a cancelar más Grandes Premios por Coronavirus.

En primer término, Jorge Viegas, se mostró abierto a recibir diversas propuestas soluciones para alcanzar la cifra mínima de 13 Grandes Premios y una de sus planes sería llevar a cabo dos competencias en un mismo fin de semana.

Esta idea también la apoya Valentino Rossi, quien propone seguir el antiguo formato del WorldSBK con dos carreras por fin de semana. Pero “Il Dottore” no ve imprescindible que se hagan todas las fechas.

«El objetivo de este año es hacer tantos grandes premios como sea posible. ¿Dos carreras como en Superbikes? Es una idea, pero también se puede hacer un campeonato de 12-13 carreras, perder 7 y mantener el formato de MotoGP. No es esencial disputar los 20 grandes premios», manifestó Rossi en una entrevista con Sky Sport Italia.