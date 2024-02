El movimiento Libres del Sur llevó adelante un reclamo en los accesos a la ciudad

La referente de Libres del Sur, Alejandra Soto en contacto con el Grupo de Medios TVO habló acerca de la medida de fuerza que llevaron adelante días atrás su reclamo a los accesos a la ciudad de Formosa.

Soto comenzó diciendo: “nosotros estuvimos frente al Juan Pablo II y otro grupo frente a la Cruz del Norte, nos manifestamos en ambos accesos a la ciudad, poniendo en conocimiento de las personas nuestros reclamos”.

Vale aclarar que esta medida se enmarca en la lucha que llevaron adelante las organizaciones a nivel nacional. “Llevamos adelante esta medida por la situación difícil que estamos sufriendo porque hace más de tres meses que no recibimos mercaderías para abastecer a merenderos y comedores en la provincia”.

“Es muy grave la medida adoptada por el Gobierno nacional porque es dejar sin alimentos a las miles de personas que todos los días se acercan a por lo menos, tomar un matecocido con pan”, añadió Soto.

Explicó también que las últimas medidas adoptadas por el Estado Nacional en relación a desvincular el programa Potenciar Trabajo, en lo que es el salario mínimo, “acrecienta la situación de vulnerabilidad y continúan quitándonos los recursos para continuar paleando la situación con los niños en los barrios”.

Consultada acerca de sí algún beneficiario en Formosa dejó de percibir la ayuda del Potenciar Trabajo, señaló que “en lo que es el movimiento no ha sucedido eso, pero si sabemos que se están llevando adelante auditorías para dar de baja a algunos beneficiarios”.

“Si sabemos que se están valiendo de algunas cuestiones que nada tienen que ver para dar de baja algunos planes sociales, pero nosotros desde Libres del Sur siempre pedimos que se creen fuentes laborales, porque entendemos que el programa no es la solución porque esta no es suficiente”, cerró.