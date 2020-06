El Movimiento UAL remitió propuesta turística al gobernador Gildo Insfrán

Compartir

El dirigente radical y referente del movimiento Unión Alfonsinista de Formosa, Carlos Toloza, informó que “propusimos al Gobierno de Formosa integrar a la provincia a los corredores turísticos intra zona sin Covid19 que están planificando las provincias de las regiones NOA, Cuyo y Patagonia, donde el contagio de coronavirus es mínimo o inexistente como acá”.

Toloza explicó que tanto Salta, como Jujuy y Catamarca ya habilitaron el turismo interno y se disponen a habilitar para cubrir las vacaciones de invierno un turismo interNOA, por el que los habitantes de esos distritos podrían viajar en planes turísticos entre destinos internos de la propia región, cumpliendo los protocolos sanitarios que se establezcan.

“Se sabe que están dispuestas a sumarse a esa iniciativa las provincias de Tucumán, La Rioja, San Juan y Mendoza y las líneas aéreas de bajo costo como JetSmart y Fly Bondi. De llegar a concretarse la iniciativa comprendería a todo el corredor turístico ya existente y atravesado por la mítica Ruta Nacional 40, ya que las jurisdicciones provinciales por las que pasa están prácticamente libres de la pandemia”, agregó.

Resaltó asimismo que “nuestra provincia tiene conexión directa con esos corredores turísticos del NOA por la RN 81, la que lleva (o trae) a Salta, Jujuy y a la RN 40, por donde fluye gran parte del turismo argentino: es una oportunidad casi única de traer turistas del NOA y Cuyo al Bañado La Estrella, e incluso a la ciudad de Formosa y otros destinos provinciales”.

El radical destacó que “estamos libres de Covid19, limitamos directamente con esas regiones y no existe ningún obstáculo para incorporar a Formosa a esa iniciativa. Se trata de prepararnos con un plan de atracciones y atenciones turísticas y de atrevernos a saltar el cerco que nos desintegra de otras regiones, ya sea abriendo el paso del Bermejo o de la Línea Barilari”.

Toloza agregó que el sábado se supo del cierre definitivo de un importante hotel formoseño “por las crisis de esta pandemia y la cuarentena obligatoria muchas personas quedaron sin trabajo y esa Pyme en la quiebra”.

“Reactivar el turismo interno e intrarregional es una oportunidad para reactivar y no cerrar empresas a lo largo y ancho del territorio provincial. En este invierno los destinos turísticos no serán muchos por el Covid19, lo que constituye una gran posibilidad para las empresas formoseñas. Es más, los propios formoseños no podrán cruzar al Chaco, pero sí podrían visitar el interior: el Bañado La Estrella, el Parque Pilcomayo, Ramón Lista o la RN86”, cerró diciendo Toloza.