El Movimiento Unión Alfonsinista de Formosa se pronunció en contra de rebaja de sueldos

El referente provincial del Movimiento Unión Alfonsinista de la UCR de Formosa, Carlos Toloza manifestó que esa organización partidaria se opone a cualquier rebaja salarial a los trabajadores, «los que al parecer van a pagar una vez más los platos rotos de la política populista que viene dominando al país desde que se tenga memoria». En ese sentido, Toloza, afirmó que «con pandemia y sin pandemia los latrocinios y despilfarros de los gobiernos siempre se los hicieron pagar a los trabajadores y en esta oportunidad, por lo que se avizora y se está llevando a cabo, serán nuevamente los trabajadores a los que se quiere cargar con los platos rotos del sistema, con una fuerte rebaja de salarios y pérdidas de empleos».

El dirigente radical dijo que «hemos estado deliberando con los correligionarios del movimiento de las distintas localidades y coincidimos en este pronunciamiento de alerta, por lo que se está preparando para la clase asalariado argentina».

Pronunciamiento

El documento partidario señala que «se conoció públicamente que en un encuentro entre la CGT, conducida por un triunvirato afín al gobierno de los F&F, en el que sobresale el massista Héctor Daer, con la UIA ( Unión Industrial Argentina) se pactó por un lado que se puede suspender trabajadores y por el otro, que en ese caso se les puede pagar a trabajadores suspendidos un 75% del sueldo que les hubiera correspondido de continuar con el trabajo. Lo mismo hicieron gremios nacionales con sus respectivas cámaras.

Este acuerdo que están llevando a cabo las centrales sindicales nacionales cuentan con el mandato, el apoyo y el beneplácito del gobierno nacional, que a través del Ministerio de Trabajo homologa todos los acuerdos de una rebaja salarial histórica, aceptada y pactada por el sindicalismo peronista, ya degradado a más no poder e irremediablemente, pero vigente y con fuerza aún.

Como lo ha hecho con el tema de «la suelta de presos», se continúa en el fuerte pronunciamiento de este sector de radicales formoseños, el presidente designado Alberto Fernández afirma que no tiene nada que ver con las rebajas salariales ya pactadas y con las que se vienen, por la generalización que se avecina. «Esa es facultad de los trabajadores y de las empresas, hay paritarias y acuerdan, sin presiones, lo mejor y más conveniente para todos», divulgan los funcionarios nacionales y provinciales, como también toda laya de punteros políticos existentes en cada comunidad, para zafar del fuego que ellos encendieron.

Más adelante se compara y se recuerda que ‘Así como a Carlos Saúl Menem los dirigentes del sindicalismo peronista de entonces (la mayoría de los cuales todavía subsisten) le aguantaron todas sus tropelías contra la clase trabajadora ( como los cientos de miles de despedidos por las privatizaciones de las empresas estatales, entre otras medidas no menos graves para los trabajadores) y a nivel provincial a Gildo Insfrán, que desde el 1995 al 1997 rebajó los sueldos de los estatales hasta un 15% mensual, así hoy le aguantan «los trapos» del Socialismo del Siglo XXI, cuya bandera porta la Vicepresidenta Cristina Fernández, al presidente designado Alberto Fernández.

Para comprender el tamaño del daño que produce la dirigencia sindical peronista a la clase obrera que dice representar y de su seguidismo a las políticas nacionales del gobierno chavista de los F&F se debe conocer que ya en el mismo inicio de la pandemia del Covid19 Alberto Fernández suspendió, por Resolución 238/2020 del Ministerio de Trabajo, todas las elecciones sindicales por haber en el presente año y que por Resolución 259/2020 se prorrogó los mandatos de todos los que debían renovar hasta el mes de septiembre de 2020, con el objetivo de garantizarse que los interlocutores de la entrega no vayan cambiar, y como si fuera poco, el 4 de abril esa medida se prorrogó por 6 meses más, de modo que no habrá cambios en la CGT, que tenía elecciones para después de julio, ni en ningún otro sindicato del país, sino hasta el 2021.

Con ello, el presidente designado Alberto Fernández, tendrá hasta el año que viene los mismos interlocutores, tanto en el mundo del trabajo como en el de las empresas, podrá tener cambios de ministros claro, que son sólo sus representantes y que no hacen la diferencia en esta historia.

No son buenas las perspectivas para los trabajadores asalariados, toda esta construcción social, gremial y política se hace para lo que pueda venir si el país entra en default, otra cosa será si los acreedores aceptan la propuesta de pago del país, es lo único que no agravará la crisis en el futuro cercano, para este año mismo, aunque el trabajador seguirá poniendo el hombro, como siempre en la Argentina, porque ajuste habrá de cualquier modo’, concluye el documento».