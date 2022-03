El Municipio acentuó su plan de tareas en diferentes barrios

Compartir

Cuadrillas de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública del Municipio, junto a cooperativistas, se emplazaron durante la jornada en diferentes barrios capitalinos, dando continuidad al plan de desobstrucción del drenaje urbano, limpieza integral y mejoramiento de arterias.

San Pedro

Se realizaron trabajos de limpieza, desmalezado y recolección de residuos no convencionales en el interior del barrio.

Evita – Coluccio

En sectores internos de ambos conglomerados tuvieron continuidad las tareas de limpieza integral y recolección de residuos no convencionales.

Liborsi

Cobraron intensidad las acciones de desmalezado y limpieza de cunetas de manera manual en la intersección de las calles Corrientes y Catamarca.

Virgen del Pilar

Se llevaron adelante trabajos de limpieza y recolección de residuos no convencionales en diversos puntos del barrio.

Virgen del Rosario

En la intersección de las calles French y Don Bosco y sobre la calle José M. Uriburu, entre Blas Parera y Santa María de Oro, tuvieron lugar las tareas de limpieza de cunetas y cruce de calles.

La Paz

Agentes comunales y cooperativistas procedieron con la construcción y colocación de tapas de hormigón en la intersección de las calles Joaquín de los Santos y Masferrer.

Divino Niño

Sobre la calle La Rioja, entre avenida Néstor Kirchner y Coronel Bogado, se desarrollaron acciones de limpieza de cunetas y cruce de calles.

San Martín

Prosiguen las tareas de limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales sobre la calle José M. Uriburu al 500.

Namqom

Cuadrillas comunales y cooperativistas, empleando máquinas y camiones, realizaron trabajos de perfilado de calles internas, sumando acciones de cuneteo con carga directa, recolección de residuos no convencionales y levantamiento de esquineros.

