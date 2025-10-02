El Municipio advierte sobre la venta de lotes clandestinos en el barrio Luján

El director de Catastro y Tierras Fiscales del municipio capitalino, Rubén Duré, advierte a los vecinos y vecinas sobre la venta de lotes de forma irregular en el barrio Luján, razón por la cual sugiere que antes de adquirir un inmueble, se asesoren en las oficinas del área comunal para evitar estafas e inconvenientes futuros.

“Continuamos recibiendo reportes acerca de loteos clandestinos, aunque por suerte la gente está acercándose al municipio para asesorarse antes de adquirir un terreno. Sin embargo, hay un caso particular en el Lote Rural N° 3 del barrio Luján, en la Jurisdicción Cinco, que nos está ocasionando problemas, ya que allí no están establecidas las manzanas ni las parcelas. Lo que sucede es que el propietario de ese lote falleció hace 15 años, y hay otra persona que hace unos tres años empezó a vender los terrenos de forma clandestina”, explicó el funcionario.

En esa misma línea, precisó: “Nosotros en su momento notificamos a los compradores de esos inmuebles que no iban a tener mensura ni los servicios correspondientes porque el propietario ya falleció. De igual manera, ya hay hasta casas construidas en ese lote, y se siguen vendiendo terrenos sin aprobación catastral”.

Así mismo, indicó que “la gente que compró un terreno en ese sector nos solicita la apertura de calles, pero el municipio no puede ingresar a una propiedad privada”.

Para evitar ser estafados, Duré sugirió a los vecinos y vecinas que antes de comprar un terreno se acerquen a las oficinas del área comunal, ubicadas en la intersección de las calles Fotheringham y Fortín Yunká, de lunes a viernes, de 7 a 13 y de 14 a 20 horas, con la ubicación exacta del lote en cuestión para obtener la información precisa sobre quién es el titular legítimo, cuál es la deuda de los impuestos inmobiliarios y si existe algún plano de mensura, entre otras cosas.