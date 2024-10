El Municipio cumple con el avance de las obras con los recursos que posee

En una reciente intervención en el programa “Exprés en Radio”, Norberto Jofré, director de Obras Públicas de la Municipalidad de Formosa, expuso la crítica situación que atraviesa la ciudad en relación con la obra pública. Su mensaje, centrado en la falta de recursos enviados por el Gobierno Nacional, resuena como un llamado urgente a la acción ante un escenario que afecta directamente a los vecinos.

Jofré inició su alocución destacando que, a pesar de la existencia de un “contrato” vigente hasta 2025, la realidad es que no se están enviando los fondos necesarios para llevar a cabo las obras. “No sirve de nada que los convenios sigan vigentes si no hay un flujo constante de avance de obras y envíos de fondos para poder continuar con el desarrollo de las mismas”, afirmó, subrayando la ineficacia de acuerdos sin respaldo financiero.

El cambio en la administración nacional, según el mismo, ha traído consigo una visión completamente distinta sobre la obra pública. Este nuevo enfoque contrasta con la propuesta del intendente Jorge Jofré, quien ha enfatizado la importancia de las obras para el bienestar de los vecinos. “Obviamente, tienen costos importantes, y si no son con financiamiento externo, no podrán ser ejecutadas”, lamentó el funcionario.

Un vacío legal y la

inseguridad de proyectos

El director de Obras Públicas también mencionó el “vacío legal” en el que se encuentran, al no tener claridad sobre la continuidad de proyectos previamente aprobados. “Estamos en constante comunicación con la gente de Nación para ver qué va a pasar. Hay obras que teníamos con el ENOSA que nos notificaron que no se van a seguir, así que tendremos que ver cómo se va cerrando toda la parte administrativa y cómo se van a seguir esos tipos de obras”, explicó. Esta incertidumbre agrava la ya complicada situación de la infraestructura en Formosa.

Jofré detalló el proceso habitual de ejecución de obras, que comienza con la firma de un convenio marco y la posterior elaboración de un convenio específico que detalla aspectos cruciales como tiempos de ejecución, montos y tipos de desembolso. Sin embargo, resaltó que, a pesar de que el compromiso entre Nación y Municipio sigue vigente, la falta de fondos pone en peligro la realización efectiva de las obras.

La realidad de la Comuna

A pesar de la falta de financiamiento nacional, Jofré informó que la Municipalidad continúa con ciertas actividades esenciales. “El sellado de juntas y bacheos han continuado sin ningún tipo de interrupción”, afirmó, aunque reconoció que otros proyectos, como la construcción de playones polideportivos y plazas, han disminuido en ritmo. Sin embargo, hubo buenas noticias en este ámbito: “Se ha retomado el trabajo en el playón polideportivo del barrio Fontana, un sector que se está interviniendo completamente”, subrayó.

También se están reiniciando obras en el barrio Laura Vicuña y en otros sectores mediante un método de financiamiento compartido con los vecinos en Lote 4. Esta colaboración es una muestra de la búsqueda de soluciones de manera conjunta.

Un llamado a la definición

Finalmente, Jofré hizo un llamado a la acción para que la Nación defina si continuará o no con los proyectos, lo que permitiría dar de baja los convenios y actuar de manera legal para avanzar en la ejecución de obras por administración propia. “Estamos averiguando alternativas y presupuestos para que, una vez que se libere la parte administrativa, podamos avanzar. Lo que sí, como van a ser con recursos propios, va a ser a un ritmo bastante pausado”, concluyó.

La situación en Formosa es un reflejo de la lucha constante entre la necesidad de desarrollo urbano y las realidades políticas y financieras que lo limitan. A medida que los vecinos esperan soluciones concretas, la incertidumbre se cierne sobre el futuro de la infraestructura local.