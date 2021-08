El municipio de Clorinda cedió al Senasa un inmueble donde funcionará la oficina local

Compartir

Linkedin Print

La Municipalidad de Clorinda cedió en comodato un inmueble ubicado en Boulevard Larraburen y calle San Nicolás para que funcione la oficina local del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria -Senasa-.

La ceremonia de inauguración se realizó hoy y contó con la presencia del director del Centro Regional Chaco Formosa del Senasa, Facundo Galvani y del intendente de Clorinda, Manuel Celauro.

“Queremos agradecer al Municipio de Clorinda, que a través del intendente Manuel Celauro, cedió muy gentilmente el inmueble para mejorar la atención de los productores y para que nuestros compañeros del Senasa estén en un sitio apto para realizar sus funciones. Este gesto demuestra la importancia que le da la intendencia al sector productivo del departamento Pilcomayo y a la tarea que lleva adelante el Organismo en esta jurisdicción fronteriza, evitando el ingreso de plagas y enfermedades a nuestro país”, señaló Galvani.

La nueva oficina cuenta con amplios espacios; sala de ingreso donde se realizan los trámites habituales (Renspa, DTV-e, DT-e); oficinas privadas donde prestarán servicios el supervisor de Sanidad Animal, Marcelo Pedretti; el jefe de Oficina local, Mario Ressel y la coordinadora de Protección Vegetal, Laura Radosavac; cocina y baño.

“Queremos informar que estamos volviendo a la atención presencial con todos los recaudos y medidas de prevención del COVID 19, porque sabemos que los agricultores familiares o los paipperos como los llamamos en Formosa son los que más necesitan nuestra atención personalizada. Hoy los grandes ganaderos realizan en su mayoría trámites por autogestión. En este lugar, los productores que necesiten resolver algún trámite en particular, que no sepan usar o no dispongan de internet serán atendidos de manera más cómoda”, finalizó el director.

En la ceremonia de inauguración también estuvieron presentes, Radosavac, Pedretti, Ressel y los coordinadores de Sanidad Animal, Facundo Macias y de Administrativa, María Ortellado.

Compartir

Linkedin Print